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В Ізраїлі готуються вакцинувати від COVID-19 дітей

21 квітня, 01:30

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В країні повністю вакцинували проти коронавірусу 81% громадян, незабаром можуть затвердити вакцини для дітей

В Ізраїлі вже через пів року почнеться другий етап вакцинації від коронавірусу - щеплення почнуть вводити і дітям, очікує прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

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Про це повідомляє U.S.News

Проте, щоб незабаром почалася вакцинація дітей від 12 до 15 років, схвалення повинні дати органи охорони здоров'я.

В Ізраїлі вже близько 81% громадян старше 16 років отримали дві необхідні дози вакцини Pfizer.

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"Ми готуємося до ще однієї кампанії вакцинації через півроку. Підготуйте плечі і м'язи, якщо хочете, а також дітей, адже ми вважаємо, що на той час будуть затверджені вакцини для дітей", – сказав Нетаньяху.

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Як ми писали раніше, Ізраїль вже скасував більшість епідеміологічних обмежень і тепер готується заново впускати іноземних туристів – це може статися вже з 23 травня.

Варто відзначити, що Ізраїль є одним із прикладів успішної боротьби з пандемією COVID-19 – в деяких лікарнях країни навіть почали закривати відділення для хворих на коронавірус.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Ізраїль вакцинація вакцина коронавірус
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