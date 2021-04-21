В Ізраїлі готуються вакцинувати від COVID-19 дітей

В Ізраїлі вже через пів року почнеться другий етап вакцинації від коронавірусу - щеплення почнуть вводити і дітям, очікує прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.
Про це повідомляє U.S.News
Проте, щоб незабаром почалася вакцинація дітей від 12 до 15 років, схвалення повинні дати органи охорони здоров'я.
В Ізраїлі вже близько 81% громадян старше 16 років отримали дві необхідні дози вакцини Pfizer.
"Ми готуємося до ще однієї кампанії вакцинації через півроку. Підготуйте плечі і м'язи, якщо хочете, а також дітей, адже ми вважаємо, що на той час будуть затверджені вакцини для дітей", – сказав Нетаньяху.
Як ми писали раніше, Ізраїль вже скасував більшість епідеміологічних обмежень і тепер готується заново впускати іноземних туристів – це може статися вже з 23 травня.
Варто відзначити, що Ізраїль є одним із прикладів успішної боротьби з пандемією COVID-19 – в деяких лікарнях країни навіть почали закривати відділення для хворих на коронавірус.
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