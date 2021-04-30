В Ізраїлі на релігійному святі загинули 28 осіб

В Ізраїлі під час святкування свята Лаг ба-Омер в районі гори Мерон недалеко від міста Цфат сталася тиснява, загинули 28 осіб.
Про це повідомляє The Times of Israel.
В результаті понад 50 осіб постраждали, з них щонайменше 20 в критичному стані.
April 29, 2021
Як розповіли в Службі порятунку, шість вертольотів і декілька десятків машин швидкої допомоги евакуювали поранених до лікарні.
Організатори святкування налічували понад 100 тисяч учасників заходу.
Поки немає точної інформації, що сталося. Одні джерела повідомляють, що обвалився дах, інші – впав стенд, а деякі, що причиною трагедії стала велика кількість людей на заході.
Нагадаємо, завдяки успішній вакцинації від коронавірусу, Ізраїль пом'якшив карантинні обмеження та відновив культурні заходи – в країні відбувся незвичайний концерт, на який пускали лише людей з імунітетом від COVID-19.