В Ізраїлі на релігійному святі загинули 28 осіб

Шість вертольотів і декілька десятків машин швидкої допомоги евакуювали поранених до лікарні, на місці є загиблі

В Ізраїлі під час святкування свята Лаг ба-Омер в районі гори Мерон недалеко від міста Цфат сталася тиснява, загинули 28 осіб.

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Про це повідомляє The Times of Israel.

В результаті понад 50 осіб постраждали, з них щонайменше 20 в критичному стані.

Як розповіли в Службі порятунку, шість вертольотів і декілька десятків машин швидкої допомоги евакуювали поранених до лікарні.

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Організатори святкування налічували понад 100 тисяч учасників заходу.

Поки немає точної інформації, що сталося. Одні джерела повідомляють, що обвалився дах, інші – впав стенд, а деякі, що причиною трагедії стала велика кількість людей на заході.

Нагадаємо, завдяки успішній вакцинації від коронавірусу, Ізраїль пом'якшив карантинні обмеження та відновив культурні заходи – в країні відбувся незвичайний концерт, на який пускали лише людей з імунітетом від COVID-19.