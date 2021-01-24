В Ізраїлі почали вакцинацію від COVID-19 старшокласників

В Ізраїлі, який є лідером з масової вакцинації населення від COVID-19, стартувала кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби старших школярів.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Учнів від 16 до 18 років вакцинують з дозволу батьків. Завдяки кампанії, що розпочалася почалася в суботу, 23 січня, сподіваються повернути підлітків до шкіл на час випускних іспитів – їх необхідно скласти для вступу до вишів.
За словами представників охорони здоров'я Ізраїлю, на сьогодні в країні вакциновано вже чверть населення – близько 2,5 мільйона людей.
Зазначимо, у вівторок Ізраїль продовжив локдаун через коронавірус до кінця місяця, тоді як посилені обмеження мали закінчитися увечері в четверг, 21 січня.
Ми також повідомляли, що Ізраїль розглядає внесення дітей після 12 років у групи, що підлягають вакцинації від COVID-19, якщо дослідження покажуть, що це безпечно.
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