В Ізраїлі новий прем'єр, та Нетаньяху обіцяє повернутися

Нафталі Беннет подякував Нетаньяху та його дружині, а той у відповідь назвав його фейковим правим і звинуватив у зраді

Парламент Ізраїлю в неділю, 13 червня, більшістю голосів затвердив новий склад коаліційного уряду, який очолив колишній міністр оборони, лідер партії "Яміна" Нафталі Беннет. Таким чином закінчилося 12-річне правління Біньяміна Нетаньяху.

Реклама

Про це повідомляє BBC.

За новий уряд проголосували 60 парламентаріїв, проти – 59.

У своєму зверненні до кнесету перед початком голосування Беннет подякував Нетаньяху за довгу службу на посту лідера Ізраїлю.

"Ми не завжди погоджувалися один із одним, але ви обоє багато чим пожертвували на благо держави Ізраїль", – сказав Беннет, маючи на увазі Нетаньяху і його дружину Сару.

Реклама

Як зазначає видання, виступ Беннета переривався вигуками депутатів партії Нетаньяху "Лікуд" та інших лояльних йому партій, представників деяких з них навіть видворили із зали "за спробу зриву процедури голосування".

Новий уряд "Яміна" сформувала в коаліції з центристською партією і її лідером Яіром Лапідом. Згідно з укладеною угодою, Беннет буде прем'єр-міністром протягом двох років, а потім поступиться цим місцем Лапіду на два роки до нових парламентських виборів.

Нетаньяху не здається

Перед голосуванням за новий уряд Нетаньяху також виступив у кнесеті і назвав Беннета "фейковим правим" та звинуватив партію "Яміна" в зраді правого політичного курсу через угоду з лівоцентристами.

"Я поведу вас проти цього небезпечного лівого уряду, і, з божою поміччю, ми скоро їх скинемо", – заявив тепер уже екс-прем'єр.

Раніше Нетаньяху виступив проти можливого нового уряду, назвавши його "небезпечною коаліцією шахрайства і капітуляції" і пообіцяв "дуже швидко скинути його".

Реклама

Нагадаємо, Нетаньяху керував Ізраїлем цілих п'ять термінів, але після виборів у Ізраїлі 23 березня, вже четвертих за останні два роки, йому не вдалося сформувати уряд, незважаючи на те, що прем'єр поспішив оголосити про перемогу "Лікуд".

В результаті урядова коаліція була сформована на початку червняз трьох партій і туди не увійшла політсила тепер уже екс-премєра "Лікуд".