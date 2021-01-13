У Ізраїлі планують вакцинувати від COVID-19 дітей

Ізраїль розглядає включення дітей старше 12 років до груп, що підлягають вакцинації від COVID-19, протягом наступних двох місяців, якщо дослідження покажуть, що це безпечно.

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Про це заявив у вівторок високопоставлений чиновник охорони здоров'я Ізраїлю, передає Reuters.

Національний координатор країни з пандемії Нахман Еш прогнозує, що фармакологічні дослідження встановлять, що мінімальний віковий поріг для вакцини можна безпечно знизити з 16 до 12 років, а Служба з медикаментів схвалить таке її використання вже до березня.

"Той факт, що діти віком до 16 років зараз не вакцинуються, безумовно, викликає занепокоєння з точки зору можливості домогтися колективного імунітету. Я вважаю, що через місяць або два з'явиться ще одна група – від 12 років і старше, – яку ми зможемо вакцинувати", – заявив чиновник.

За даними Центрального статистичного бюро, близько 7,75% населення Ізраїлю – це діти віком від 12 до 16 років.

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Нагадаємо 9-мільйонний Ізраїль є лідером з масової вакцинації населення від COVID-19. Станом на 3 січня з кожних 100 людей вакцину отримали 14.

Ми також писали, що, незважаючи на рекордну вакцинацію від коронавірусу, Ізраїль вирішив посилити карантинні обмеження через несприятливу епідеміологічну ситуацію.

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