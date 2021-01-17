В Ізраїлі після щеплення Pfizer від коронавірусу у 13 людей паралізувало обличчя

У одного з пацієнтів параліч тривав 28 годин

В Ізраїлі після введення вакцини Pfizer від коронавірусу у 13 людей стався лицьовий параліч.

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Про це повідомляють Ynet і Jerusalem Post з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.

Побічний ефект від вакцини спостерігався від початку тижня у 13 людей. Однак є дані, що кількість людей з такою реакцією на щеплення є вищою.

У одного з пацієнтів параліч тривав мінімум 28 годин. Однак, крім цього і невеликого болю на місці уколу, більше ніяких проявів побічних ефектів у нього не було.

При цьому Міністерство охорони здоров'я країни не вважає це протипоказанням для введення другої дози вакцини.

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Станом на сьогодні першу дозу вакцини в Ізраїлі отримали вже близько двох мільйонів людей. Країна перебуває у топ-5 країн за кількістю вакцинацій.

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Раніше ми повідомляли, що деякі країни фіксують летальні випадки після вакцинації від COVID-19. Відомо, що у більшості з них це були літні люди, які мали важкі захворювання, або медики, і всім їм вкололи вакцину Pfizer/BioNTech. Відомо про близько 40 смертей після щеплення – проте зв'язок між смертю і препаратом не доведена.

Також у деяких пацієнтів після уколу спостерігаються алергічні реакції. Наприклад, у США в кінці грудня людина ледь не померла через алергічну реакцію на препарат. Крім того, в Нідерландах зафіксували близько 100 випадків побічних ефектів після COVID-вакцини Pfizer: алергію, біль у місці уколу, загальну втому і головний біль.

Водночас у ВООЗ заявили, що не варто переживати щодо цього. Як заявила офіційний представник ВООЗ Маргарет Харріс, "деякі вакцини можуть не підходити комусь конкретно, але в такому разі можна знайти іншу вакцину".

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