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В Ізраїлі продовжили закриття кордонів до березня

19 лютого, 07:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Щоб залишити країну, потрібно буде отримати дозвіл

В Ізраїлі влада ухвалила рішення продовжити заборону на в'їзд і виїзд з країни ще на два тижні – до 6 березня.

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Про це повідомляє Тhe Jerusalem Post.

Для в'їзду і виїзду з Ізраїлю необхідно буде отримати спеціальний дозвіл у комісії з виняткових випадків.

Проте карантинні обмеження в Ізраїлі з 21 лютого пом'якшують. Тепер для людей з "зеленими паспортами", які видають перехворілим на коронавірус або вакцинованим, будуть відкриті готелі і спортзали.

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Також роботу відновлять культурні майданчики та басейни.

У дітей молодше 16 років, які не можуть зробити щеплення, перевірятимуть результати тесту на коронавірус.

За останньою статистикою, в Ізраїлі було зафіксовано понад 730 тисяч випадків коронавірусу. Від ускладнень померли понад 5,4 тисячі хворих на COVID-19. Водночас одужали – понад 680 тисяч.

Як відомо, в Ізраїлі вже почали COVID-вакцинацію іноземців та майбутніх біженців.

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