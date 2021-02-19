В Ізраїлі продовжили закриття кордонів до березня

В Ізраїлі влада ухвалила рішення продовжити заборону на в'їзд і виїзд з країни ще на два тижні – до 6 березня.
Про це повідомляє Тhe Jerusalem Post.
Для в'їзду і виїзду з Ізраїлю необхідно буде отримати спеціальний дозвіл у комісії з виняткових випадків.
Проте карантинні обмеження в Ізраїлі з 21 лютого пом'якшують. Тепер для людей з "зеленими паспортами", які видають перехворілим на коронавірус або вакцинованим, будуть відкриті готелі і спортзали.
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Також роботу відновлять культурні майданчики та басейни.
У дітей молодше 16 років, які не можуть зробити щеплення, перевірятимуть результати тесту на коронавірус.
За останньою статистикою, в Ізраїлі було зафіксовано понад 730 тисяч випадків коронавірусу. Від ускладнень померли понад 5,4 тисячі хворих на COVID-19. Водночас одужали – понад 680 тисяч.
Як відомо, в Ізраїлі вже почали COVID-вакцинацію іноземців та майбутніх біженців.
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