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В Ізраїлі дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей, але є одна умова

27 липня 2021 21:49

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

В Ізраїлі дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей з 5 років в особливих випадках

Вакцинація від коронавірусу у світі триває. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Вакцинація від коронавірусу у світі триває. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей у віці від 5 до 11 років в окремих випадках. Серед них, загроза смерті дитини при зараженні новим штамом COVID-19.

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Про це повідомили в пресслужбі МОЗ Ізраїлю.

У відомстві поінформували керівництво лікарень та фондів охорони здоров'я про можливість вакцинації дітей від COVID-19 у віці від 5 до 11 років у певних випадках. Наприклад, якщо зараження новим штамом коронавірусу може призвести до важкої форми захворювання або навіть смерті.

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Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі зафіксували серйозну побочки після вакцини Pfizer.

Також нагадаємо, ВООЗ вперше рекомендувала вакцинацію дітей від COVID-19.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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