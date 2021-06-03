У Ізраїлі сформували коаліцію без Нетаньяху: хто стане новим прем'єром

Формування коаліції затягнулося, оскільки в середу ввечері однією зі сторін були озвучені нові вимоги, але зрештою угоду підписали

Біньямін Нетаньяху / Фото: AFP

В Ізраїлі завершили формування нової урядової коаліції, в яку не ввійшла партія нинішнього багаторічного прем'єра країни Беньяміна Нетаньяху "Лікуд".

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Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Угоду про коаліцію підписали лідер партії "Яміна" Нафталі Беннетт, глава найбільшої опозиційної партії "Єш Атід" Яір Лапід і глава арабської партії РААМ Мансур Аббас, про що вже повідомили президентові країни.

Формування коаліції затягнулося, оскільки Аббас озвучив нові вимоги ввечері в середу після переговорів з Нетаньяху, але сторонам зрештою все ж вдалося досягти угоди.

Хто стане наступним прем'єром

Згідно з укладеною угодою, прем'єр-міністром Ізраїлю стане глава партії "Яміна" Нафталі Беннет, а голова "Єш атід" Яір Лапід, відповідно, буде альтернативним прем'єром.

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Приблизно через два роки вони поміняються місцями: глава "Єш Атід" Яір Лапід стане прем'єр-міністром, а Нафталі Беннет – альтернативним главою уряду.

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Нагадаємо, раніше Беннет заявив, що п'яті вибори не віддадуть Нетаньяху, а твердо мають намір сформувати уряд єдності. Також політик не приховував, що має прем'єрські амбіції.

У березні партія прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху "Лікуд" і її союзники набрали необхідну кількість мандатів для створення коаліції в парламенті.

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