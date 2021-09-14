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До останнього говорив про змову. Лідер антівакцінаторів Ізраїлю помер від Covid-19

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
14 вересня, 16:06
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Більше тижня він перебував у медцентрі на кисневому апараті і продовжував говорити про змову
Хай Шауляй до останнього вірив у світову змову / Колаж "Сьогодні"
Хай Шауляй до останнього вірив у світову змову / Колаж "Сьогодні"

В Ізраїлі в лікарні від ускладнень при COVID-19 помер лідер місцевого руху противників вакцинації Хай Шаулян. Більше тижня він перебував у медичному центрі міста Холона підключений до кисневого апарату.

Про це пише The Jerusalem Post.

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До останнього Хай продовжував стверджувати, що епідемії немає і що обмеження, які вводяться урядом, не мають нічого спільного з захворюваністю ізраїльтян.

"Продовжуйте боротися! Держава переслідує нас своїм злочинним корисливим інтересом. Не здавайтесь! Зелена оцінка не буде встановлена ​​в Ізраїлі. Це немає нічого спільного з Corona. Це немає нічого спільного з вакцинацією, це пов'язано з примусом", – написав активіст 11 вересня, вже перебуваючи на апараті штучної вентиляції легенів.

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Ізраїльські ЗМІ зазначають, що Хай Шаулян неодноразово закликав усіх не робити щеплення від коронавірусу і був упевнений, що ніякої пандемії взагалі немає, а препарати, якими людей вакцинують, "непотрібні і небезпечні".

Доля антівакцінаторів

Хай Шаулян не перший противник вакцинації, який не зміг пережити наслідки COVID-19.

  • Раніше в Кенії від коронавірусу помер лікар-антівакцінатор Стівен Каранджа. Він виступав проти вакцинації від COVID-19, а за кілька тижнів до смерті заявив, що щеплення абсолютно непотрібні.
  • У липні в США помер 34-річний блогер Стівен Гармон, який заявляв про відмову від вакцини проти коронавірусу і насміхався над нею. Він боровся з наслідки хвороби протягом місяця.
  • 1 вересня стало відомо, що в США від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер колишній офіцер ЦРУ Роберт Девід Стіл, який вважав себе "першим, хто назвав COVID-19 теорією змови".
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