В Ізраїлі заявили про знищення офісу глави служби безпеки ХАМАС

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa, Mohammed Salem
Ізраїльські військовослужбовці знищили офіс глави служби безпеки ХАМАС в Газі Тауфіка Абу Наїма.
Про це заявили ізраїльські військові в Twitter.
"Ми тільки що знищили його офіс, який він використовував для управління військової інфраструктурою ХАМАС", – йдеться в повідомлення.
.- (@IdfRussian) May 14, 2021
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Наразі невідомо, чи постраждав сам Абу Наїм і де він зараз знаходиться.
Раніше Ізраїль здійснив наймасштабнішу атаку на ХАМАС з початку нового конфлікту з Палестиною – за 40 хвилин до Сектора Газа потрапили півтори сотні ракет.
Нагадаємо, що з 11 травня Ізраїль і Сектор Газа обмінюються ракетними ударами. Рахунок жертв йде на десятки, сотні людина поранені. На цьому тлі ЦАХАЛ стягнув до кордонів Гази кілька бригад військ і мобілізував тисячі резервістів.