Русский
$ 27,63
33,37
  1. Світові новини
  2. Інші країни

В Ізраїлі заявили про знищення офісу глави служби безпеки ХАМАС

15 травня, 01:45

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Будівля використовувалася для управління військової інфраструктурою ХАМАС, де зараз Абу Наїм – невідомо

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa, Mohammed Salem

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa, Mohammed Salem

Ізраїльські військовослужбовці знищили офіс глави служби безпеки ХАМАС в Газі Тауфіка Абу Наїма.

Реклама

Про це заявили ізраїльські військові в Twitter.

"Ми тільки що знищили його офіс, який він використовував для управління військової інфраструктурою ХАМАС", – йдеться в повідомлення.

Наразі невідомо, чи постраждав сам Абу Наїм і де він зараз знаходиться.

Реклама

Раніше Ізраїль здійснив наймасштабнішу атаку на ХАМАС з початку нового конфлікту з Палестиною – за 40 хвилин до Сектора Газа потрапили півтори сотні ракет.

Нагадаємо, що з 11 травня Ізраїль і Сектор Газа обмінюються ракетними ударами. Рахунок жертв йде на десятки, сотні людина поранені. На цьому тлі ЦАХАЛ стягнув до кордонів Гази кілька бригад військ і мобілізував тисячі резервістів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Українок затримали за розпусту в Туреччині: гарячі кадри (фото, відео)
Українок затримали за розпусту в Туреччині: гарячі кадри (фото, відео)Україна
На Землю несеться 20-тонна ракета: катастрофа загрожує Нью-Йорку та Пекіну – що відомо
На Землю несеться 20-тонна ракета: катастрофа загрожує Нью-Йорку та Пекіну – що відомоСША
Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвести
Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвестиВлада
Жахіття всередині пандемії. В Індії препарати від COVID-19 викликали спалах
Жахіття всередині пандемії. В Індії препарати від COVID-19 викликали спалах "чорного грибка"Інші країни
Українці потрапили під ракетні удари в Ізраїлі. Ми дізналися, як це – пережити бомбардування
Українці потрапили під ракетні удари в Ізраїлі. Ми дізналися, як це – пережити бомбардуванняІнші країни
Хворих на COVID-19 в Індії атакує
Хворих на COVID-19 в Індії атакує "чорний грибок": чи загрожує смертоносна недуга українцямІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти