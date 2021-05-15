В Ізраїлі заявили про знищення офісу глави служби безпеки ХАМАС

Будівля використовувалася для управління військової інфраструктурою ХАМАС, де зараз Абу Наїм – невідомо

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa, Mohammed Salem

Ізраїльські військовослужбовці знищили офіс глави служби безпеки ХАМАС в Газі Тауфіка Абу Наїма.

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Про це заявили ізраїльські військові в Twitter.

"Ми тільки що знищили його офіс, який він використовував для управління військової інфраструктурою ХАМАС", – йдеться в повідомлення.

Наразі невідомо, чи постраждав сам Абу Наїм і де він зараз знаходиться.

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Раніше Ізраїль здійснив наймасштабнішу атаку на ХАМАС з початку нового конфлікту з Палестиною – за 40 хвилин до Сектора Газа потрапили півтори сотні ракет.

Нагадаємо, що з 11 травня Ізраїль і Сектор Газа обмінюються ракетними ударами. Рахунок жертв йде на десятки, сотні людина поранені. На цьому тлі ЦАХАЛ стягнув до кордонів Гази кілька бригад військ і мобілізував тисячі резервістів.