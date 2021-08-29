У Кабулі знову прогримів вибух (відео)

У Кабулі стався черговий вибух.
Про це повідомляють в соцмережах.
Свідки стверджують, що вибух був викликаний ракетою, що потрапила у житловий будинок в районі Гулай міста Хаджі Багрій.
Двоє людей загинули і троє постраждали під час вибуху – такі попередні дані місцевих ЗМІ. Серед жертв діти і жінки
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Теракт в аеропорту Кабула
26 серпня біля аеропорту Кабула сталися два вибухи. В результаті загинули афганці, які намагалися покинути Афганістан, і американські військові.
Вибух здійснив терорист-смертник. Ще одна людина відкрила безладну стрілянину. Відповідальність взяла на себе терористична організація "Ісламська держава Іраку і Леванту"(ІДІЛ).
Американський президент Джо Байден пообіцяв покарати ІДІЛ за вибухи в Афганістані і заявив, що США не зупинять евакуацію і доведуть до кінця свою місію. Він уточнив, що США завдадуть удару по терористах саме там, де і коли їм буде зручно.
Нагадаємо, що:
- Після того як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив столиці понад 20 провінцій країни.
- Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни терміново почали евакуювати співробітників своїх посольств у Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.
- 19 серпня люди продовжували спроби прорватися в аеропорт Кабула – єдине місце в країні, яке не контролюють ісламісти. Бойовики відкривали по людях вогонь.