У Кабулі знову прогримів вибух (відео)

За даними місцевих ЗМІ, є загиблі і постраждалі

Вибух в Кабулі 29 серпня. Колаж "Сьогодні"

У Кабулі стався черговий вибух.

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Про це повідомляють в соцмережах.

Свідки стверджують, що вибух був викликаний ракетою, що потрапила у житловий будинок в районі Гулай міста Хаджі Багрій.

Двоє людей загинули і троє постраждали під час вибуху – такі попередні дані місцевих ЗМІ. Серед жертв діти і жінки

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Теракт в аеропорту Кабула

26 серпня біля аеропорту Кабула сталися два вибухи. В результаті загинули афганці, які намагалися покинути Афганістан, і американські військові.

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Вибух здійснив терорист-смертник. Ще одна людина відкрила безладну стрілянину. Відповідальність взяла на себе терористична організація "Ісламська держава Іраку і Леванту"(ІДІЛ).

Американський президент Джо Байден пообіцяв покарати ІДІЛ за вибухи в Афганістані і заявив, що США не зупинять евакуацію і доведуть до кінця свою місію. Він уточнив, що США завдадуть удару по терористах саме там, де і коли їм буде зручно.

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