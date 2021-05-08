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У Кабулі вибухнула бомба біля школи: загинули десятки дітей (фото)

8 травня, 21:05

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

ЗМІ повідомляють про майже 30 загиблих внаслідок вибуху, серед них багато дітей, а ще півсотні людей постраждали – подробиці інциденту

В Афганістані в районі Західного Кабула вибухнула бомба. Внаслідок чого загинули щонайменше 30 осіб. Більшість з них – школярки у віці від 11 до 15 років.

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Про це повідомляє Associated Press.

За словами офіційного представника Міністерства внутрішніх справ країни Таріка Аріана, за фактом вибуху ведеться розслідування. Він зазначив, що число загиблих може збільшитися .

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В одній з прилеглих лікарень журналісти побачили щонайменше 20 трупів, складених в ряд у коридорах і кімнатах.

Скільки поранених

Біля лікарні Мухаммеда Алі Джини десятки людей вишикувалися у чергу, щоб здати кров, в той час, як родичі перевіряли списки поранених, вивішені на стінах. Щонайменше 50 людей було поранено.

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Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Причина вибуху

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад. Підкреслюється, що атака сталася через декілька днів після того, як американські військовослужбовці офіційно почали залишати країну.

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Раніше ми повідомляли, що США і НАТО почали виводити військових з Афганістану.

Також нагадаємо, Велика Британія має намір вивести всі свої війська з Афганістану.

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