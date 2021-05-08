У Кабулі вибухнула бомба біля школи: загинули десятки дітей (фото)

ЗМІ повідомляють про майже 30 загиблих внаслідок вибуху, серед них багато дітей, а ще півсотні людей постраждали – подробиці інциденту

В Афганістані в районі Західного Кабула вибухнула бомба. Внаслідок чого загинули щонайменше 30 осіб. Більшість з них – школярки у віці від 11 до 15 років.

Реклама

Про це повідомляє Associated Press.

За словами офіційного представника Міністерства внутрішніх справ країни Таріка Аріана, за фактом вибуху ведеться розслідування. Він зазначив, що число загиблих може збільшитися .

Реклама

В одній з прилеглих лікарень журналісти побачили щонайменше 20 трупів, складених в ряд у коридорах і кімнатах.

Скільки поранених

Біля лікарні Мухаммеда Алі Джини десятки людей вишикувалися у чергу, щоб здати кров, в той час, як родичі перевіряли списки поранених, вивішені на стінах. Щонайменше 50 людей було поранено.

Причина вибуху

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад. Підкреслюється, що атака сталася через декілька днів після того, як американські військовослужбовці офіційно почали залишати країну.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що США і НАТО почали виводити військових з Афганістану.

Також нагадаємо, Велика Британія має намір вивести всі свої війська з Афганістану.