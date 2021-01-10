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У Канаді виявили новий штам COVID-19 з ПАР

10 січня, 00:14

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Наразі хворий знаходиться на карантині

У Канаді зафіксували перший випадок зараження новим видом коронавірусної інфекції, який ймовірно, міг з'явитися в Південно-Африканській Республіці.

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Про це в Twitter заявила головний санітарний лікар провінції Альберта Данні Хінш.

За її словами, захворіла людина, яка нещодавно подорожувала.

"Людина перебуває на карантині і поки немає даних про те, що вірус інфікував інших людей", – написала Данні Хінш.

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До речі, за останніми даними, в Канаді було зафіксовано понад 651 тисячі випадків зараження коронавірусом. За останню добу захворіли понад 9 тисяч осіб. Водночас хворобу побороли 552 тисячі особм. А від ускладнень, викликаними коронавірусною інфекцією, померли понад 16 тисяч осіб.

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Також ми писали про те, що Міністерство охорони здоров'я Канади дозволило застосовувати для імунізації населення від коронавірусної інфекції препарат компанії Moderna. Він буде доступний тільки для застосування на повнолітніх канадців.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує

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Канада вірус коронавірус
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