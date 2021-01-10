У Канаді виявили новий штам COVID-19 з ПАР

У Канаді зафіксували перший випадок зараження новим видом коронавірусної інфекції, який ймовірно, міг з'явитися в Південно-Африканській Республіці.

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Про це в Twitter заявила головний санітарний лікар провінції Альберта Данні Хінш.

За її словами, захворіла людина, яка нещодавно подорожувала.

"Людина перебуває на карантині і поки немає даних про те, що вірус інфікував інших людей", – написала Данні Хінш.

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До речі, за останніми даними, в Канаді було зафіксовано понад 651 тисячі випадків зараження коронавірусом. За останню добу захворіли понад 9 тисяч осіб. Водночас хворобу побороли 552 тисячі особм. А від ускладнень, викликаними коронавірусною інфекцією, померли понад 16 тисяч осіб.

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Також ми писали про те, що Міністерство охорони здоров'я Канади дозволило застосовувати для імунізації населення від коронавірусної інфекції препарат компанії Moderna. Він буде доступний тільки для застосування на повнолітніх канадців.

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