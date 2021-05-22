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У Канаді майже половина населення отримала COVID-вакцину

22 травня, 03:16

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Повний курс вакцинації пройшли всього 3,99% від загального населення – 1,5 млн осіб

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

У Канаді з початку кампанії вакцинації від коронавірусу принаймні одну дозу вакцини отримали вже понад 17 млн осіб – 45,10% від загального населення країни.

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Про це свідчать офіційні дані, оприлюднені урядом Канади.

Зазначається, що повний курс вакцинації пройшли лише 1 517 214 канадців – 3,99% від загального населення.

Для вакцинації населення Канада використовує препарати чотирьох виробників: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson і Moderna.

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За весь час пандемії коронавірусу в країні було зафіксовано понад 1,35 млн випадків коронавірусу, тільки за останню добу – понад 5 тисяч нових хворих. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 25 тисяч осіб. Водночас побороли хворобу 1,27 млн осіб.

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Як ми писали раніше, Канада готова послабити карантинні обмеження для тих жителів, які вже отримали щеплення від коронавірусу.

Тим часом у ВООЗ вважають, що занадто раннє пом'якшення карантинних обмежень в світі може призвести до збільшення кількості хворих на COVID-19 і появи нових штамів інфекції.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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