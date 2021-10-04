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У Канаді впав літак, що летів з банером пропозиції руки і серця

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
4 жовтня, 01:39
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В результаті авіакатастрофи одна людина загинула
Причина падіння літака у Канаді невідома/Колаж: Сьогодні
Причина падіння літака у Канаді невідома/Колаж: Сьогодні

Біля острова Сент-Елен в Монреалі розбився невеликий літак. Він віз банер з пропозицією руки та серця.

Про це повідомляє CBC News.

Деталі інциденту

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Трагічний випадок стався 2 жовтня. На борту були двоє людей, одна померла, іншу — госпіталізували. Літак Cessna 172 летів з банером з пропозицією руки та серця. Він впав неподалік від острова, де проходив музичний фестиваль Osheaga Get Together. На місце інциденту прибули поліцейські, пожежники та слідчі з Ради з безпеки. Інформації про причини та обставини падіння літака не повідомляли.

Найчастіші причини авіакатастроф

  • Умисні аварії (терористичні акти);
  • механічні пошкодження;
  • погодні умови;
  • людський фактор (помилка пілота).

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