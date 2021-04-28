У Канаді зафіксували першу смерть після вакцинації AstraZeneca

Канадська влада як і раніше вважає, що переваги переважують ризики, і не має наміру міняти стратегію вакцинації

У Канаді в провінції Квебек зафіксували першу в країні смерть в результаті тромбозу, що виник після вакцинації препаратом від коронавірусу британської компанії AstraZeneca.

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Про це повідомив телеканал СВС.

Пацієнтці було 54 роки, вона отримала щеплення на початку квітня, після чого у неї утворилися тромби у великих судинах і причиною її смерті назвали порушення згортання крові.

Міністр охорони здоров'я Канади Крістіан Дюбе також повідомив, що проводиться розслідування ще трьох випадків утворення тромбів у людей, яким зробили щеплення вакциною AstraZeneca.

Водночас у Канаді вже заявили, що не мають наміру міняти стратегію вакцинації, оскільки, згідно із заявою влади, переваги переважують ризики.

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Нагадаємо, 23 квітня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом із дружиною зробили щеплення від коронавірусу препаратом виробництва компанії AstraZeneca.

У Канаді на початку квітня заявили про початок третьої хвилі коронавірусу, яка охопила вже всі регіони країни.

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