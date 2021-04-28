Русский
$ 27,77
33,56
  1. Світові новини
  2. Інші країни

У Канаді зафіксували першу смерть після вакцинації AstraZeneca

28 квітня, 06:41

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Канадська влада як і раніше вважає, що переваги переважують ризики, і не має наміру міняти стратегію вакцинації

У Канаді в провінції Квебек зафіксували першу в країні смерть в результаті тромбозу, що виник після вакцинації препаратом від коронавірусу британської компанії AstraZeneca.

Реклама

Про це повідомив телеканал СВС.

Пацієнтці було 54 роки, вона отримала щеплення на початку квітня, після чого у неї утворилися тромби у великих судинах і причиною її смерті назвали порушення згортання крові.

Міністр охорони здоров'я Канади Крістіан Дюбе також повідомив, що проводиться розслідування ще трьох випадків утворення тромбів у людей, яким зробили щеплення вакциною AstraZeneca.

Водночас у Канаді вже заявили, що не мають наміру міняти стратегію вакцинації, оскільки, згідно із заявою влади, переваги переважують ризики.

В тренді
Перший рейтинг Time. ТОП-100 найвпливовіших компаній світу
Реклама

Нагадаємо, 23 квітня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом із дружиною зробили щеплення від коронавірусу препаратом виробництва компанії AstraZeneca.

У Канаді на початку квітня заявили про початок третьої хвилі коронавірусу, яка охопила вже всі регіони країни.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Ціни на нафту обвалилися до мінімуму з початку квітня: в чому причина
Ціни на нафту обвалилися до мінімуму з початку квітня: в чому причинаЕкономіка
Лукашенко показав справжнє обличчя – дав Зеленському хамську пораду при Путіні
Лукашенко показав справжнє обличчя – дав Зеленському хамську пораду при ПутініІнші країни
Нардеп Шевченко зустрівся з Лукашенко: як відреагували у
Нардеп Шевченко зустрівся з Лукашенко: як відреагували у "Слузі народу" (відео)Влада
Підводний човен Індонезії, що зник, знайшли. Там вже закінчилося повітря (оновлено)
Підводний човен Індонезії, що зник, знайшли. Там вже закінчилося повітря (оновлено)Інші країни
НАТО перехопило над Балтією російські винищувачі і бомбардувальники
НАТО перехопило над Балтією російські винищувачі і бомбардувальникиІнші країни
Смерть після щеплень Pfizer і AstraZeneca: в Британії підбили підсумки вакцинації
Смерть після щеплень Pfizer і AstraZeneca: в Британії підбили підсумки вакцинаціїІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти