У Канаді запускають масштабну програму викупу зброї у населення

Програма щодо масштабного викупу зброї у населення в найближчі дні стартує в Канаді. Це рішення уряд країни підготував в рамках ініціативи щодо посилення канадського збройового закону.
Про це повідомив телеканал СTV з посиланням на джерела в уряді.
Як очікується, буде представлений детальний список із запропонованих компенсацій власникам вогнепальної зброї.
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Нагадаємо, під час виборчої кампанії восени 2019 року прем'єр-міністр Джастін Трюдо пообіцяв виборцям, що його уряд посилить канадські збройові закони.
Нагадаємо, в квітні 2020 року в канадській провінції Нова Шотландія сталася 12-годинна перестрілка, в результаті загинули не менше десяти людей.
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