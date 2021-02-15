У Канаді запускають масштабну програму викупу зброї у населення

Програма щодо масштабного викупу зброї у населення в найближчі дні стартує в Канаді. Це рішення уряд країни підготував в рамках ініціативи щодо посилення канадського збройового закону.

Реклама

Про це повідомив телеканал СTV з посиланням на джерела в уряді.

Як очікується, буде представлений детальний список із запропонованих компенсацій власникам вогнепальної зброї.

Читайте також: У Авакова розповіли, чому виступають проти легалізації пістолетів

Нагадаємо, під час виборчої кампанії восени 2019 року прем'єр-міністр Джастін Трюдо пообіцяв виборцям, що його уряд посилить канадські збройові закони.

Реклама

Нагадаємо, в квітні 2020 року в канадській провінції Нова Шотландія сталася 12-годинна перестрілка, в результаті загинули не менше десяти людей.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама