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У Канаді запускають масштабну програму викупу зброї у населення

15 лютого, 22:48

Денис Беспалов Денис Беспалов

Буде представлений детальний список із запропонованих компенсацій власникам вогнепальної зброї

Програма щодо масштабного викупу зброї у населення в найближчі дні стартує в Канаді. Це рішення уряд країни підготував в рамках ініціативи щодо посилення канадського збройового закону.

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Про це повідомив телеканал СTV з посиланням на джерела в уряді.

Як очікується, буде представлений детальний список із запропонованих компенсацій власникам вогнепальної зброї.

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Нагадаємо, під час виборчої кампанії восени 2019 року прем'єр-міністр Джастін Трюдо пообіцяв виборцям, що його уряд посилить канадські збройові закони.

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Нагадаємо, в квітні 2020 року в канадській провінції Нова Шотландія сталася 12-годинна перестрілка, в результаті загинули не менше десяти людей.

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