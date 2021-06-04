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У Карабасі підірвалися журналісти з Азербайджану – троє загинули

4 червня, 14:57

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Азербайджанська сторона порушила кримінальну справу і звинувачує Збройні сили Вірменії в порушенні перемир'я і загибелі людей

В результаті вибуху в Нагірному Карабаху загинули азербайджанські журналісти. Фото: колаж "Сьогодні"

В результаті вибуху в Нагірному Карабаху загинули азербайджанські журналісти. Фото: колаж "Сьогодні"

У Нагірному Карабаху нове загострення – в результаті підриву на міні в місті Кельбаджар загинули три особи.

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Про це повідомили в МВС Азербайджану.

Інцидент стався близько 11 години 4 червня. Автомобіль з журналістами підірвався на протитанковій міні, коли їхав в напрямку села Сусузлуг Кельбаджарського району.

В результаті оператор телеканалу Az TV Сірадж Абішов, співробітник інформаційного агентства "АЗЕРТАДЖ" Магеррам Ібрагімов і заступника представника влади в селі Сусузлуг Аріф Алієв загинули. Ще 4 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості, зараз вони знаходяться в лікарні.

Сирадж Абышов и Магеррам Ибрагимов. Фото: day.az

Міністерство поклало відповідальність за те, що трапилося на Збройні сили Вірменії.

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Військова прокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу про плануванні та ведення агресивної війни, порушення міжнародного гуманітарного права під час збройного конфлікту і іншими статтями.

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Йде розслідування інциденту.

Нагадаємо, що війна Вірменії та Азербайджану за Нагірний Карабах тривала 44 дні – з 27 вересня по 10 листопада цього року. Завершилася вона примиренням сторін на вигідних для Баку умовах і введенням російських військ на територію спірної території.

Однак в січні вірменські ЗМІ повідомили про порушення перемир'я Азербайджаном, в результаті чого нібито був поранений військовослужбовець ЗС Вірменії. Однак в Баку цю інформацію спростували.

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