У Китаї вирує піщана буря (відео)

На столицю Китаю обрушилася сильна піщана буря. У Пекіні та кількох прилеглих провінціях оголосили жовтий, передостанній, рівень тривоги.
Як говориться в сюжеті "Сьогодні", рівень забруднення у 160 разів перевищує норму. Жителям китайської столиці рекомендують не виходити з дому і не відкривати вікна.
Через слабку видимість на дорогах утворилися затори. Столична мерія скасувала всі заходи під відкритим небом. За прогнозами синоптиків, стихія вщухне через добу.
Раніше ми повідомляли, що на столицю Туреччини обрушилася піщана буря. Буря протягом півгодини закрила шаром піску і пилу видимість в радіусі кілометра.
Також нагадаємо, в африканській пустелі Сахара сталося декілька штормових бур, які спровокували викид піщаного пилу в повітря.
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