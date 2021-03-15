У Китаї вирує піщана буря (відео)

На столицю Китаю обрушилася сильна піщана буря. У Пекіні та кількох прилеглих провінціях оголосили жовтий, передостанній, рівень тривоги.

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Як говориться в сюжеті "Сьогодні", рівень забруднення у 160 разів перевищує норму. Жителям китайської столиці рекомендують не виходити з дому і не відкривати вікна.

Через слабку видимість на дорогах утворилися затори. Столична мерія скасувала всі заходи під відкритим небом. За прогнозами синоптиків, стихія вщухне через добу.

Відео: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що на столицю Туреччини обрушилася піщана буря. Буря протягом півгодини закрила шаром піску і пилу видимість в радіусі кілометра.

Також нагадаємо, в африканській пустелі Сахара сталося декілька штормових бур, які спровокували викид піщаного пилу в повітря.

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