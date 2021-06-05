У Китаї ще одну вакцину від COVID-19 схвалили для дітей – можна використовувати з трьох років

Вакцинація населення триває – тепер ще один препарат від коронавірусу можна вводити дітям і підліткам – подробиці

Вакцину Sinovac дозволили використовувати для дітей. / Фото: REUTERS

У Китаї вакцину Sinovac дозволили використовувати для дітей і підлітків.

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Про це заявив голова правління компанії Інь Вейдун, повідомляє Reuters.

За його словами, Китай схвалив екстрене використання вакцини Sinovac Biotech для людей від трьох до 17 років. При цьому від влади Китаю залежатиме, коли молодим китайцям запропонують пройти вакцинацію, оскільки зараз там щеплення роблять людям до 18 років.

Інь повідомив, що неповнолітні люди мають все ж нижчий пріоритет для вакцинації в порівнянні з літніми людьми. Однак попередні результати клінічних випробувань фази I і II показали, що вакцина може викликати імунітет у людей у віці від 3 до 17 років, і більшість побічних реакцій були легкими.

Крім того, Sinovac також завершив клінічне випробування фази II, в якому учасникам вводили третю бустерну дозу після завершення двох звичайних ін'єкцій. В цьому випадку в учасників спостерігалося 10-кратне збільшення рівня антитіл у порівнянні з попередніми рівнями за тиждень і у 20 разів за півмісяця.

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Зазначається, що Sinovac все ще необхідно завершити довгострокове спостереження за тривалістю антитіл, перш ніж він зможе дати рекомендації владі про те, коли слід вводити третю дозу вакцини.

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Раніше ми повідомляли, що ВООЗ схвалила застосування вакцини Sinovac.

Також нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я України відповіли, чи можна довіряти вакцинам Sinovac Biotech.

Крім того, як проходить вакцинація в Україні, дивіться у відеосюжеті "Сьогодні":

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