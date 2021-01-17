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У Китаї знайшли коронавірус у морозиві, приготованому на українській сироватці

17 січня, 11:19

Ольга Литвин Ольга Литвин

У ласощах були інгредієнти з Нової Зеландії та України

У східному Китаї виявили коронавірус у морозиві.

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Про це повідомляє АP NEWS із посиланням на владу китайського міста.

У їхній заяві йдеться, що підприємство Daqiaodao Food Co., Ltd. у Тяньцзіні, що біля Пекіну, опечатало більшу частину із 29 000 коробок партії. А також повідомило про небезпечний товар владу інших міст.

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Із моменту виготовлення партії встигли продати 390 пачок морозива в самому Тяньцзіні.

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За заявою влади міста, з-поміж інгредієнтів була суха сировина: молоко з Нової Зеландії та сироватка з України.

Китайський уряд припустив, що хвороба, вперше виявлена в Ухані наприкінці 2019 року, прийшла з-за кордону, хоча іноземні вчені налаштовані скептично.

Раніше повідомлялося, що в Китаї коронавірус виявили на упаковці імпортної замороженої тріски. Китайські експерти зазначають, що під час контакту з нею людина може заразитися, однак ризик незначний.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Китай Украина морозиво коронавірус
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