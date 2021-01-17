У Китаї знайшли коронавірус у морозиві, приготованому на українській сироватці

У східному Китаї виявили коронавірус у морозиві.
Про це повідомляє АP NEWS із посиланням на владу китайського міста.
У їхній заяві йдеться, що підприємство Daqiaodao Food Co., Ltd. у Тяньцзіні, що біля Пекіну, опечатало більшу частину із 29 000 коробок партії. А також повідомило про небезпечний товар владу інших міст.
Читайте також: Загрожують безпеці США: Трамп хоче звести до мінімуму закупівлі товарів з Китаю
Із моменту виготовлення партії встигли продати 390 пачок морозива в самому Тяньцзіні.
За заявою влади міста, з-поміж інгредієнтів була суха сировина: молоко з Нової Зеландії та сироватка з України.
Китайський уряд припустив, що хвороба, вперше виявлена в Ухані наприкінці 2019 року, прийшла з-за кордону, хоча іноземні вчені налаштовані скептично.
Раніше повідомлялося, що в Китаї коронавірус виявили на упаковці імпортної замороженої тріски. Китайські експерти зазначають, що під час контакту з нею людина може заразитися, однак ризик незначний.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк