У Китаї нічого не знали про війну РФ, що насувалася, з Україною – посол

Якби в Китаї знали про вторгнення Російської Федерації в Україну, то зробили б усе можливе, щоб запобігти цьому.
Про це заявив посол Китаю у США Цинь Ган, повідомляє The Washington Post.
Позиція Китаю
"Дозвольте мені сказати відповідально: твердження про те, що Китай знав про цю війну, погоджувався з нею або мовчазно підтримував її, є чистою дезінформацією. Всі ці заяви лише меті перекласти провину на Китай і облити його брудом", – зазначив посол.
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За його словами, в Україні було понад 6000 громадян Китаю. Також країна є найбільшим торговим партнером Росії та України, а також найбільшим імпортером сирої нафти та природного газу у світі.
"Конфлікт між Росією та Україною не йде на користь Китаю. Якби Китай знав про кризу, що насувається, ми б зробили все можливе, щоб запобігти їй", – заявив Цинь Ган.
Крім цього, посол зазначив, що щодо України позиція Китаю "об'єктивна та неупереджена":
"Цілі та принципи Статуту ООН повинні повністю дотримуватися; суверенітет та територіальна цілісність усіх країн, у тому числі України, повинні дотримуватися; необхідно серйозно ставитися до законних інтересів безпеки всіх країн; необхідно підтримувати всі зусилля, які б сприяли мирному врегулюванню кризи".
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