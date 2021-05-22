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У Китаї прогнозують нову пандемію і це не коронавірус. Що занепокоїло вчених?

22 травня, 15:05

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

З початку виявлення новий штам зафіксували вже в 46 країнах, він небезпечний не тільки для птахів, а й для людини

Китайські вчені побоюються пандемії пташиного грипу

Китайські вчені побоюються пандемії пташиного грипу

Китайські вчені Вейфен Ши і Джордж Гао припускають, що склад і історія штаму вірусу пташиного грипу H5N8 може викликати ще одну пандемію.

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Про це йдеться в публікації на медичному порталі Medical Xpress.

Вчені повідомили, що новий штам вперше виявили у китайської качки ще 2010 року. Пізніше вірус помітили у домашніх і диких птахів з Південної Кореї, Японії, Індії, Росії, Монголії, США та деяких частин Європи.

"До 2020 року спалахи захворювання спостерігалися в 46 країнах. Ши і Гао відзначають, що ця історія свідчить про те, що вірус здатний поширюватися дуже швидко. Ще тривожнішим було повідомлення про перехресні інфекції у семи російських сільськогосподарських робітників у грудні минулого року", – йдеться в публікації.

Вчені з Китаю заявили, що у інфікованих робітників не було жодних симптомів і ознак того, що вірус передавався від однієї людини до іншої. У той же час вони звертають увагу на те, що якщо вже схрещування було зроблено, то вірусу не потрібно багато часу, щоб адаптуватися до інших жертв.

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Тим часом в Росії заявили, що вже створили прототип вакцини від H5N8.

"Якщо ми говоримо про той варіант H5N8, який вперше інфікував людину (...), в березні методами зворотної генетики нами було отримано вакцину проти даного вірусу H5N8 і надалі, якщо таке завдання буде поставлено, то це вже буде виробнича, отримати вакцину, використовуючи існуючі виробничі потужності і цей вакцинний штам", – сказав гендиректор ДНЦ "Вектор" Рінат Максютов.

За його словами, в разі необхідності вакцину можна масштабувати і запустити у виробництво.

Раніше ми повідомляли, що на Херсонщині біля озера Сиваш виявили 90 трупів лебедів. Птахи померли від пташиного грипу.

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