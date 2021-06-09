У Китаї стався потужний вибух на хімічному заводі (відео)

Китайська влада стверджує, що небезпеки немає, а потрапили в повітря речовини – в основному тверді частки, а не токсичні і шкідливі гази

Вибух на хімзаводі у Китаї. Колаж "Сьогодні"

У Китаї сталася пожежа і сильний вибух на заводі з виробництва полікремнію в місті Шіхецзи ввечері у вівторок, 8 червня. Влада запевняє, що ніхто не постраждав і ніякої небезпеки немає.

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Про це повідомляє видання Jimu News.

Зазначається, що пожежа почалася в цеху силіконової упаковки на заводі компанії Xinjiang West Hesheng Silicon Industry Co. у західному Сіньцзяні – за 15 км на південь від центру міста Шіхецзи в індустріальному парку.

Влада Китаю стверджує, що жертв і постраждалих немає.

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Також в уряді країни заявили, що, згідно з висновком фахівців, які провели перевірку на місці пожежі, речовини, що потрапили в повітря, в основному – тверді частинки, а не токсичні і шкідливі гази.

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Водночас деякі ЗМІ повідомили, що насправді вибухнув кремнеземний реактор і пожежникам не вдається локалізувати вогонь.

Нагадаємо, в Англії довелося перервати футбольний матч через запланований вибух електростанції, у результаті якого чотири величезні бетонні труби за лічені секунди перетворилися на купу сміття.

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