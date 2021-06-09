У Китаї стався потужний вибух на хімічному заводі (відео)

Вибух на хімзаводі у Китаї. Колаж "Сьогодні"
У Китаї сталася пожежа і сильний вибух на заводі з виробництва полікремнію в місті Шіхецзи ввечері у вівторок, 8 червня. Влада запевняє, що ніхто не постраждав і ніякої небезпеки немає.
Про це повідомляє видання Jimu News.
Зазначається, що пожежа почалася в цеху силіконової упаковки на заводі компанії Xinjiang West Hesheng Silicon Industry Co. у західному Сіньцзяні – за 15 км на південь від центру міста Шіхецзи в індустріальному парку.
Влада Китаю стверджує, що жертв і постраждалих немає.
Також в уряді країни заявили, що, згідно з висновком фахівців, які провели перевірку на місці пожежі, речовини, що потрапили в повітря, в основному – тверді частинки, а не токсичні і шкідливі гази.
Водночас деякі ЗМІ повідомили, що насправді вибухнув кремнеземний реактор і пожежникам не вдається локалізувати вогонь.
Нагадаємо, в Англії довелося перервати футбольний матч через запланований вибух електростанції, у результаті якого чотири величезні бетонні труби за лічені секунди перетворилися на купу сміття.
Ми також повідомляли, що в Харкові посеред вулиці чоловік підірвав гранату, у результаті троє людей отримали осколкові поранення, одному пораненому загрожує ампутація.