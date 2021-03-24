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У Китаї стався потужний землетрус, загинули люди: відео

24 березня, 16:59

Денис Беспалов Денис Беспалов

Епіцентр поштовхів припав на Синьцзян-Уйгурський автономний район

У Китаї стався потужний землетрус в результаті якого загинули три особи. Десятки будинків були зруйновані.

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Про це повідомляє GTN.

Землетрус магнітудою 5,4 стався в окрузі Байчен в Синьцзян-Уйгурському автономному районі на північному заході Китаю.

Землетрус у Китаї. Джерело: CGTN

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Залізничне сполучення між столицею регіону Урумчі і декількома пунктами призначення, включаючи Хотан і Аксу, було призупинено.

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Нагадаємо, в Японії в регіоні Тохоку 13 лютого цього року стався землетрус магнітудою 7,3 бала, який торкнувся префектури Фукусіма. В результаті постраждали щонайменше 50 осіб і вийшло з ладу кілька електростанцій.

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