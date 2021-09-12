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У Китаї виявили новий осередок зараження коронавірусом

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
12 вересня, 09:51
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Останній спалах COVID-19 в країні був зафіксований 20 липня
Нові випадки виявили в провінції Фуцзянь. Фото: колаж "Сьогодні"
Нові випадки виявили в провінції Фуцзянь. Фото: колаж "Сьогодні"

На сході Китаю було зафіксовано 20 нових випадків локального зараження COVID-19. Всі вони були виявлені в провінції Фуцзянь.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

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За даними державного комітету у справах охорони здоров'я КНР, в той день також було зареєстровано 26 нових завезених випадків

"Нові пацієнти з підозрою на зараження коронавірусом нового типу і нові летальні випадки від COVID – 19 в той день в континентальній частині країни були відсутні", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, останній спалах COVID-19 в країні був зафіксований 20 липня серед працівників аеропорту в східному місті Нанкін. У них виявили зараження новим штамом коронавірусу "Дельта".

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Після чого більше 1200 осіб в Китаї були інфіковані, проте не всі з них заразилися "Дельта"-штамом.

Цей спалах спонукав владу ввести по всій країні заходи по боротьбі з епідемією, включаючи масове тестування мільйонів людей, а також обмеження на поїздки.

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"Дельта" все ще домінує

  • Варіант "Дельти", вперше виявлений в Індії, залишається найтривожнішим. Він вражає невакциноване населення у багатьох країнах, і виявилося, що він здатний заразити більшу кількість вакцинованих людей, ніж його попередники.
  • ВООЗ класифікує штам "Дельта" як варіант, що викликає занепокоєння. Він здатний збільшувати передавання, викликати більш серйозні захворювання або знижувати ефективність вакцин і лікування.
  • Китайські дослідники виявили, що люди, інфіковані "Дельта", переносять у носі у 1260 разів більше вірусу в порівнянні з вихідною версією коронавірусу. Деякі дослідження, проведені в США, показують, що вірусне навантаження у вакцинованих осіб, інфікованих "Дельта", перебуває на одному рівні з невакцинованими, але необхідні додаткові дослідження.
  • У той час як вихідному коронавірусу потрібно було до семи днів, щоб викликати симптоми, "Дельта" може викликати симптоми на два-три дні швидше, що дає імунній системі менше часу для відповіді і створення захисту.

Раніше ми повідомляли, що Китай відмовився розслідувати з ВООЗ походження коронавірусу.

Також нагадаємо, у Китаї заявили, що ковід просочився з США.

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