У Китаї виявили новий осередок зараження коронавірусом

Останній спалах COVID-19 в країні був зафіксований 20 липня

Нові випадки виявили в провінції Фуцзянь. Фото: колаж "Сьогодні"

На сході Китаю було зафіксовано 20 нових випадків локального зараження COVID-19. Всі вони були виявлені в провінції Фуцзянь.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

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За даними державного комітету у справах охорони здоров'я КНР, в той день також було зареєстровано 26 нових завезених випадків

"Нові пацієнти з підозрою на зараження коронавірусом нового типу і нові летальні випадки від COVID – 19 в той день в континентальній частині країни були відсутні", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, останній спалах COVID-19 в країні був зафіксований 20 липня серед працівників аеропорту в східному місті Нанкін. У них виявили зараження новим штамом коронавірусу "Дельта".

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Після чого більше 1200 осіб в Китаї були інфіковані, проте не всі з них заразилися "Дельта"-штамом.

Цей спалах спонукав владу ввести по всій країні заходи по боротьбі з епідемією, включаючи масове тестування мільйонів людей, а також обмеження на поїздки.

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"Дельта" все ще домінує

Варіант "Дельти", вперше виявлений в Індії, залишається найтривожнішим. Він вражає невакциноване населення у багатьох країнах, і виявилося, що він здатний заразити більшу кількість вакцинованих людей, ніж його попередники.

ВООЗ класифікує штам "Дельта" як варіант, що викликає занепокоєння. Він здатний збільшувати передавання, викликати більш серйозні захворювання або знижувати ефективність вакцин і лікування.

Китайські дослідники виявили, що люди, інфіковані "Дельта", переносять у носі у 1260 разів більше вірусу в порівнянні з вихідною версією коронавірусу. Деякі дослідження, проведені в США, показують, що вірусне навантаження у вакцинованих осіб, інфікованих "Дельта", перебуває на одному рівні з невакцинованими, але необхідні додаткові дослідження.

У той час як вихідному коронавірусу потрібно було до семи днів, щоб викликати симптоми, "Дельта" може викликати симптоми на два-три дні швидше, що дає імунній системі менше часу для відповіді і створення захисту.

Раніше ми повідомляли, що Китай відмовився розслідувати з ВООЗ походження коронавірусу.

Також нагадаємо, у Китаї заявили, що ковід просочився з США.