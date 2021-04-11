У Китаї заявили про низьку ефективність власної вакцини – АР

Директор Китайського центру з контролю за захворюваннями Гао Фу заявив, що китайські вакцини "не володіють дуже високим рівнем захисту". Влада розглядає можливість змішування препаратів, щоб підвищити їхню ефективність.

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Про це Гао Фу заявив на пресконференції, передає AP.

Що сталося

"Зараз формально обговорюється питання про те, чи повинні ми використовувати для процесу імунізації різні вакцини з різних технічних ліній", – сказав Гао.

Дослідники з Бразилії виявили, що ефективність вакцини Sinovac, яка прибула в Україну, становить усього 50,4%. Для порівняння, ефективність препарату Pfizer, склала 97%. Примітно, що саме Sinovac роблять щеплення українцям.

"Кожен повинен враховувати ті переваги, які вакцини проти мРНК можуть принести людству. Ми повинні уважно стежити за цим і не ігнорувати його тільки тому, що у нас вже є кілька типів вакцин", – сказав Гао.

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Він не конкретизував, але допустив зміни в стратегії – мРНК експериментальний метод, який використовується західними розробниками, а в Китаї використовували традиційні технології

"Рівні антитіл, що виробляються нашими вакцинами, нижчі, ніж у мРНК-вакцин, і дані про ефективність також нижчі. Я думаю, це природний висновок, що наші інактивовані вакцини і вакцини з вектором аденовірусу менш ефективні, ніж вакцини з мРНК", – сказав експерт з вакцин з Шанхая Тао Ліна.

За його словами, можна спробувати зробити третій укол іншим препаратом людині, яка вже отримала дві дози інактивованої вакцини.

"Однак вакцинація повинна проводитися повним ходом. Ми не повинні чекати, поки буде доступна ідеальна вакцина", – сказав Тао,

Примітно, що Пекін поширив сотні мільйонів доз в інших країнах, одночасно намагаючись посіяти сумніви в ефективності західних вакцин.

Шляхи вирішення проблеми

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У Китаї вивчають можливість зміни інтервалу між щепленнями, щоб підвищити ефективність препаратів.

Також експерти розглядають можливість змішування декількох вакцин. Це може підвищити ефективність. Випробування цього методу проводяться в декількох західних країнах. Наприклад, британські дослідники вивчають комбінацію Pfizer і AstraZeneca.

На даному етапі змішувати вакцини не рекомендують, оскільки можливість не вивчена і немає доказів, що це безпечно.

Раніше ми повідомляли, що українцям почнуть робити щеплення китайською вакциною від коронавірусу CoronaVac після 10 квітня. До цієї дати препарат пройде необхідну перевірку.

Перша партія вакцини CoronaVac – 215 тис. доз – від китайської компанії Sinovac Biotech прибула в Україну 25 березня. Всього Україна замовила 1,9 млн доз.

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