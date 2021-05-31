У Колумбії під час аварії вертольота загинули п'ятеро поліцейських (фото)

Всі загиблі були з відділу з боротьби з наркотиками, але слідство поки не пов'язує катастрофу з їхньою професійною діяльністю

Уламки вертольота в Колумбії / IHA

У Колумбії в провінції Болівар зазнав аварії вертоліт, на якому летіли правоохоронці з відділу з боротьби з наркотиками, п'ятеро поліцейських загинули.

Реклама

Про це повідомило інформаційне агентство ІHA.

"Вертоліт, що належить Національній поліції, розбився поблизу Патіко Альто в колумбійській провінції Болівар. У результаті катастрофи загинули п'ятеро поліцейських", – йдеться в повідомленні.

Усі загиблі правоохоронці входили до складу відділу з боротьби з наркотиками.

За попередньою версією слідства, вертоліт міг впасти через механічну несправність, але розслідування триває.

Реклама

Нагадаємо, у Зімбабве в провінції Східний Машоналенд військовий вертоліт врізався в житловий будинок – в результаті загинули три члени екіпажу і дитина.

Ми також повідомляли, що в Індонезії під час навчань Військово-морських сил країни затонув підводний човен з 53 членами екіпажу на борту.