В Конго вивергається вулкан Ньїрагонго – в небезпеці опинилися й українці (відео)

Жителі Гоми рятувалися втечею, хапаючи матраци і тікаючи до кордону з сусідньою Руандою. Електрика була відключена в більшій частині міста

Влада міста Гома в Демократичній Республіці Конго почала евакуацію населення через виверження вулкана Ньїрагонго. У небезпеці опинилися і українці.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства зв'язку країни в Twitter.

"Активований план евакуації з міста Гома. Рішення уряду прийнято під час кризового засідання під головуванням прем'єр-міністра Лукона де Сама", – сказано в повідомленні.

Виверження почалося вчора ввечері. Жителі Гоми рятувалися втечею, хапаючи матраци і тікаючи до кордону з сусідньою Руандою. Електрика була відключена в більшій частині міста, а телефонні лінії були зайняті.

Прем'єр-міністр ДРК Жан-Мішель Сама Луконде скликав екстрену нараду в столиці країни, був розроблений план евакуації населення.

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"Ми сподіваємося, що заходи, які були прийняті сьогодні ввечері, дозволять населенню досягти тих пунктів, які були вказані в цьому плані", – заявив представник уряду.

Як вдалося з'ясувати "Сьогодні", поруч з вулканом розташована база дислокації українського миротворчого контингенту – там знаходяться 250 осіб і техніка. Через небезпеку другої хвилі виверження особовий склад евакуювали в безпечне місце.

/ Фото: Facebook

Реклама / Фото: Facebook

/ Фото: Facebook

Нагадаємо, взимку прокинувся вулкан Етна. Виверження почалося 16 лютого, через що тоді довелося зупинити роботу міжнародного аеропорту Катанії.

Також ми писали, що на південному заході Ісландії після серії підземних поштовхів у ніч на суботу, 20 березня, розпочалося виверження вулкана Фаградалсфьялл в 40 км від столиці країни Рейк'явіка.