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У Косово обрали президента

5 квітня, 02:55

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Вйоса Османі представляє правлячу партію "Самовизначення"

Парламент Косово обрав президентом країни кандидата від лівонаціоналістичного руху "Самовизначення", екс-спікера Вйосу Османі.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Османі вибрали у третьому турі голосування – за неї проголосував 71 депутат зі 120.

Опозиційні партії косовських албанців і десять депутатів-сербів бойкотували голосування, але представники інших нацменшин підтримали Османі.

На цей момент представники "Самовизначення" займають всі ключові посади у Косово, серед них спікер парламенту Гляук Конюфца і голова уряду Альбін Курті.

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На виборах 14 лютого партія отримала 67 місць у парламенті.

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Нагадаємо, у вересні 2020 року Україна погодилася працювати з паспортами Косово, незважаючи на те що досі не визнала незалежності цієї держави.

Зазначимо, Міжнародний суд ООН визнав, що проголошення незалежності Косово і відділення від Сербії у 2008 році в односторонньому порядку не суперечило нормам міжнародного права. Однак світ розділився на два табори – більшість країн Європейського Союзу, а також США і Канада визнали незалежну державу, а зокрема Україна, Росія і Китай ні.

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч у новому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде зачинено. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

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