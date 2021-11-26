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У Косові невідомі розстріляли шкільний автобус: є загиблі

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
26 листопада, 23:23
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Стрілянина відбулася у селі Глоджан недалеко від міста Дечані на заході Косово.
Поліція підтвердила факт нападу. Колаж "Сьогодні"
Поліція підтвердила факт нападу. Колаж "Сьогодні"

У Косово та Метохії обстріляли автобус, який перевозив учнів. Вбито водія, кондуктора та двох учнів

Про це повідомляє місцеве видання L0_.

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Подробиці інциденту

Стрілянина відбулася у селі Глоджан недалеко від міста Дечані на заході Косова. Поліція підтвердила факт нападу

"У лікарні міста Печ підтвердили, що під час стрілянини загинули двоє учнів і водій автобуса", – йдеться у повідомленні.

У той же час сайт наводить слова співробітника центру сімейної медицини в Дечані Сельмана Беріші, який підтвердив смерть трьох людина.

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"Він (Беріша. – прим. ред.) зазначив, що ще трьом надано першу допомогу і вони направлені в місто Печ", – йдеться в повідомленні.

У Глоджані, де сталася стрілянина, у суботу мали відбутися меморіальні заходи на комплексі на честь "косовоалбанських мучеників", зазначено на сторінці у Facebook глави муніципалітету Дечані Башкима Рамошая.

Нагадаємо, внаслідок теракту в Сирії загинули десятки людей у північно-західній провінції Ідліб. У Сирійській обсерваторії з прав людини наголосили, що вибух був спрямований проти штабу противників правління президента Башара Асада. Серед загиблих були мирні мешканці.

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