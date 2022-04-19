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У Литві за георгіївську стрічку, знаки Z та V доведеться заплатити великий штраф

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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19 квітня, 15:46
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Дедалі більше країн ведуть боротьбу з символами російської війни
Поки у світі ведуть боротьбу з новими символами зла, у Росії ними прикрашають паски / Колаж "Сьогодні"
Поки у світі ведуть боротьбу з новими символами зла, у Росії ними прикрашають паски / Колаж "Сьогодні"

Нові символи Росії "Z" та "V", які у всьому прогресивному світі тепер прирівнюються до фашистських символів, опинилися під забороною у Литві. Парламент цієї країни затвердив законопроект з забороною на публічне демонстрування георгіївської стрічки, а також символів "Z" та "V", які означають підтримку розв'язаної Росією війни в Україні.

Про це повідомляє литовське видання LRT.

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Що відомо

Закон набуде чинності після підписання його президентом Литви Гітанасом Науседою.

У новому законі сказано, що за публічну демонстрацію заборонених символів передбачено штраф у розмірі 300-700 євро, а для юридичних осіб він становитиме до 1,2 тис. євро. У разі повторного порушення закону це буде від 500 до 900 євро для фізичних осіб або від 800 до 1,5 тис. євро – для юридичних осіб.

Аналогічні заборони

  • Тижнем раніше парламент Республіки Молдова заборонив носіння георгіївської стрічки та використання знаків "Z" та "V". Там штраф склав від 9 тисяч леїв (приблизно 14 336 грн) або до 60 годин громадських робіт, а юридичним – штраф до 18 тисяч леїв (приблизно 28 673 грн).
  • Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша завантажив у соцмережу еротичну карикатуру про Росію, де продемонстровано процес "зачаття" символіки РФ – літери "Z".
  • Нагадаємо, літери латинського алфавіту Z та V використовуються армією Росії, щоб відрізняти свою військову техніку від української, яка часто одного виду. З техніки з такими знаками обстрілюють українські міста та вбивають мирних мешканців. У Росії ці символи набули популярності, оскільки частина громадян цієї країни підтримує напад на Україну.
  • До речі, зрозумілого пояснення з Москви, чому свою війну проти України вони позначили цими літерами латинського алфавіту, так і не було.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 19 квітня
1
Особовий склад 20800
Особовий склад
2
Літаки 169
Літаки
3
Гелікоптери 150
Гелікоптери
4
Танки 802
Танки
5
ББМ 2063
ББМ
6
Артилерія 386
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 132
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 158
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1487
Транспорт
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