У Литві за георгіївську стрічку, знаки Z та V доведеться заплатити великий штраф

Дедалі більше країн ведуть боротьбу з символами російської війни

Поки у світі ведуть боротьбу з новими символами зла, у Росії ними прикрашають паски / Колаж "Сьогодні"

Нові символи Росії "Z" та "V", які у всьому прогресивному світі тепер прирівнюються до фашистських символів, опинилися під забороною у Литві. Парламент цієї країни затвердив законопроект з забороною на публічне демонстрування георгіївської стрічки, а також символів "Z" та "V", які означають підтримку розв'язаної Росією війни в Україні.

Про це повідомляє литовське видання LRT.

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Що відомо

Закон набуде чинності після підписання його президентом Литви Гітанасом Науседою.

У новому законі сказано, що за публічну демонстрацію заборонених символів передбачено штраф у розмірі 300-700 євро, а для юридичних осіб він становитиме до 1,2 тис. євро. У разі повторного порушення закону це буде від 500 до 900 євро для фізичних осіб або від 800 до 1,5 тис. євро – для юридичних осіб.

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