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У Лівані спалахнули протести проти карантинних обмежень: фото і відео

28 січня, 11:09

Денис Беспалов Денис Беспалов

Порядок намагаються навести військові

У Лівані вирують протести проти карантинних обмежень. В результаті зіткнення протестуючих з силовиками постраждали більше 200 людей.

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В країні глибока економічна криза, місцеві кажуть – немає роботи і їжі, а влада вирішила продовжити карантин. Спочатку демонстранти закидали будівлю мерії пляшками із запальною сумішшю.

Коли поліція відповіла газом, водометами і гумовими кулями – заколотники взялися за бойові гранати.

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Їх кидали в правоохоронців. 9 поліцейських поранені. У лікарнях також знаходяться 35 учасників протесту.

Порядок в Тріполі намагаються встановити військові.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, влітку після потужних вибухів, які серйозно зруйнували столицю Лівану Бейрут, в країні спалахнули масові акції протесту.

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