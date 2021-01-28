У Лівані спалахнули протести проти карантинних обмежень: фото і відео

У Лівані вирують протести проти карантинних обмежень. В результаті зіткнення протестуючих з силовиками постраждали більше 200 людей.
В країні глибока економічна криза, місцеві кажуть – немає роботи і їжі, а влада вирішила продовжити карантин. Спочатку демонстранти закидали будівлю мерії пляшками із запальною сумішшю.
Коли поліція відповіла газом, водометами і гумовими кулями – заколотники взялися за бойові гранати.
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Їх кидали в правоохоронців. 9 поліцейських поранені. У лікарнях також знаходяться 35 учасників протесту.
Порядок в Тріполі намагаються встановити військові.
Нагадаємо, влітку після потужних вибухів, які серйозно зруйнували столицю Лівану Бейрут, в країні спалахнули масові акції протесту.
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