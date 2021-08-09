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У Лондоні зламався Тауерський міст: у місті транспортний колапс (фото, відео)

9 серпня 2021 23:42

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

По обидва боки знаменитого лондонського моста утворилися довгі черги з автомобілів, також він заблокований для пішоходів

У Лондоні "завис" Тауерський міст

У Лондоні "завис" Тауерський міст / Фото: REUTERS

У Лондоні, який нещодавно затопило, ввечері в понеділок вдруге за останній рік зламався знаменитий Тауерський міст. Його розвели під час проходження великого судна і він так і застряг у цьому положенні, що викликало в столиці Великої Британії великі затори з автомобілів, які зазвичай переїжджали на інший бік Темзи по цьому мосту.

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Про це повідомляє The Guardian.

Частини Тауерського мосту застрягли у верхньому положенні

Частини Тауерського мосту застрягли у верхньому положенні / Фото: Reuters

На знімках з місця події видно, що по обидва боки мосту утворилися довгі черги з автомобілів. Також міст виявився заблокованим і для пішоходів.

"Через технічні проблеми Тауерський міст зараз перебуває у піднятому положенні. Ми працюємо над тим, щоб вирішити цю проблему якомога швидше", – заявили представники корпорації, яка відповідає за міст.

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Тауерський міст зломався / twitter.com/anne_imp

Тауерський міст зломався / twitter.com/anne_imp

А поліція лондонського Сіті закликала автомобілістів і пішоходів уникати цього району і шляхи об'їзду.

Персонал моста повідомив туристам і лондонцям, що ремонт може зайняти близько трьох годин.

Не вперше

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Тауерський міст складається з двох веж, з'єднаних на верхньому рівні двома горизонтальними проходами. Він був відкритий ще у 1894 році. Згідно зі статутом Лондона, його безкоштовно піднімають для проходження суден висотою від 30 футів (понад 9 метрів).

Це вже друга поломка Тауерського моста за останній рік. У минулому серпні його заклинило в піднятому положенні під час вечірнього розведення моста для пропуску кораблів. Через кілька годин фахівцям вдалося вирішити проблему.

Нагадаємо, у червні в центрі Лондона, біля залізничної станції Elephant and Castle, прогримів потужний вибух. Після цього почалася масштабна пожежа.

Ми також писали, що п'ять людей постраждали після вибуху на станції метро на півночі Лондона.

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