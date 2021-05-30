У Малайзії лікуватимуть COVID-хворих лише з високими шансами на одужання

У лікарнях не вистачає місць для хворих, тепер лікарі прийматимуть рішення, кого варто госпіталізувати, а кого ні

У Малайзії влада ухвалила рішення поміщати в палати інтенсивної терапії тільки тих хворих коронавірусом, у кого високі шанси на одужання. Решті ж, можуть відмовляти в госпіталізації – це пов'язано з браком місць в лікарнях.

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Про це повідомляє New Straits Times.

"Кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії в лікарнях, карантинних і лікувальних центрах COVID скорочується і може бути недостатньою", – зазначив глава міністерства охорони здоров'я Малайзії Нур Хішам Абдулла.

За його словами, МОЗ уже попередило медиків про ситуації, коли їм доведеться ухвалювати рішення "у виборі ліжка інтенсивної терапії для пацієнтів з більш високим потенціалом одужання", ніж для хворих з "поганим прогнозом".

"Це важка ситуація, з якою стикаються всі ми, і міністерство хотіло б закликати всі сторони працювати разом, щоб впоратися з нею зараз, від уряду до агентств і громадськості", – додав він.

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Відзначимо, що в Малайзії зафіксували погіршення коронавірусної ситуації. Жорсткий карантин буде діяти в країні з 1 по 14 червня.

Раніше ми повідомляли, що в Міністерстві закордонних справ Китаю спростували інформацію, що ще в листопаді 2019 року коронавірусом захворіли три співробітника Уханьского інституту вірусології.

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