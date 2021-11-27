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У Мексиці автобус із паломниками врізався у будинок: багато загиблих

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
27 листопада, 03:08
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Імовірною причиною аварії називають відмову гальм автобуса
На місце ДТП прибули 10 бригад швидкої допомоги. Колаж "Сьогодні"
На місце ДТП прибули 10 бригад швидкої допомоги. Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 26 листопада, у містечку Хокісінго в Мексиці автобус із паломниками, які їхали до католицької святині у місті Чалма, врізався у стіну будинку. Внаслідок ДТП загинули 19 людина, ще 32 отримали поранення.

Про це повідомляє Associated Press.

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Деталі ДТП

Імовірною причиною аварії називають відмову гальм автобуса, яким у релігійну прощу вирушило понад півсотні мексиканців. На місце ДТП прибуло 10 бригад швидкої допомоги, тяжких поранених евакуювали два медичні вертольоти.

ДТП у Києві

У Києві маршрутка влетіла у відбійник . На момент зіткнення всередині було кілька пасажирів.

Від удару у автомобіля відірвало колесо та вилетіли вікна. Водій маршрутки пояснив, що вивернув кермо вправо, щоб уникнути зіткнення, коли із зустрічної смуги нібито виїхав автомобіль.

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Пасажири не постраждали та відмовилися від допомоги медиків.

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