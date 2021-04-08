У Мексиці чоловіки переодяглися старими заради вакцини від COVID-19

Правоохоронні органи мексиканської столиці затримали двох чоловіків, які прикинулися старими, аби вакцинуватися від COVID-19, оскільки до них самих черга дійде ще не скоро.

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Інцидент стався ще 27 березня, проте пресслужба Секретаріату громадської безпеки Мексики повідомила про це лише зараз.

Щоб їх не впізнали, чоловіки 35 і 39 років пофарбували волосся і брови під сивину, надягли маски та капюшони, а один з них до того ж ще й прикинувся інвалідом. Вони прийшли в один з центрів вакцинації населення в Мехіко і пред'явили підроблені документи.

Фото: Секретаріат громадської безпеки Мексики

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Як з'ясували слідчі, один з порушників пред'явив документи свого літнього батька, а інший – свого дядька.

Уже після того, як їм ввели вакцину, співробітники центру по голосу одного зі "старих" зрозуміли, що їх обдурили. Після цього їх затримали, звинувативши у викраденні чужих особистих даних і підробці документів.

Фото: Секретаріат громадської безпеки Мексики В тренді Від кордонів України і до Камчатки: Росія почала масштабну перевірку військ

Наразі їх помістили на місяць під варту – подальшу їхню долю вирішуватиме суд. Чи отримають вони другу дозу вакцини, залишається невідомим.

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Варто зазначити, що Мексика, де за увесь час пандемії зафіксували понад 2,26 млн випадків COVID-19, посідає третє місце у світі за кількістю летальних наслідків захворювання – коронавірус забрав життя 205,5 тис. осіб.

З 24 грудня хоча б одну дозу вакцини отримали 8% 126-мільйонного населення Мексики.

Нагадаємо, раніше схожа ситуація сталася у США, де дві жінки переодяглися бабусями, щоб отримати щеплення від коронавірусу.

Також ми писали, що в Мексиці молода жінка-лікар після вакцинації препаратом Pfizer/BioNTech потрапила до лікарні з енцефаломієлітом.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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