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У МЗС Канади підтвердили, що повернуть посольство в Україну

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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5 травня, 03:47
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Точна дати поновлення роботи канадського посольства в Україні поки що невідома
Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі про роботу посольства у Києві
Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі про роботу посольства у Києві / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза незабаром повернеться із Польщі в Україну.

Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає "Укрінформ".

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"Наша мета – відновити дипломатичну присутність в Україні. Можу підтвердити, що Лариса Ґаладза, яка була нашим послом в Україні й зараз перебуває на півдні Польщі, повернеться", - сказала Жолі.

Але вона не назвала точної дати поновлення роботи канадського посольства в Україні.

Ситуація з дипломатами

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Герої не вмирають!

Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

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Нільс Абрахамсон – громадянин Швеції, організатор волонтерської організації Ambulans Ukraina Donation. Продав свою вітрильну яхту, щоб купити автомобілі швидкої допомоги для України. За кермом однієї з них він сам приїхав у Тростянець – місто, поряд з яким точилися запеклі бої з окупантами (Сумська обл.). Це врятувало життя сотням українців.
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