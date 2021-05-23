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У Мінську екстрено приземлився літак Ryanair – Лукашенко особисто розпорядився прийняти рейс (фото, відео)

23 травня, 14:52

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Пілоти подали команду про замінування, але побоювання не підтвердилися – на місці багато машин МНС

У Білорусі в національному аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс.

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Про це повідомляє tut.by.

У прес-службі аеропорту заявили, що пілоти подали повідомлення про мінування. На місце прибули пожежні машини МНС і машини швидкої допомоги. У літаку працюють сапери, вони проводять всі необхідні заходи.

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Пізніше виявилося, що інформація про мінування лайнера не підтвердилася, але на місце продовжує з'їжджатися техніка МНС, передає "Наша Ніва".

Відзначимо, що ситуацію з посадкою літака Ryanair прокоментував телеграм-канал "Пул першого", там стверджується, що після надходження інформації про замінування лайнера про ситуацію доповіли Олександру Лукашенко, який "дав беззастережну команду: літак розвертати і приймати".

Пізніше виявилося, що під час перевірки документів затримали головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який летів цим рейсом.

Раніше ми повідомляли, що вдень 19 травня в Барановичах (Білорусь) впав військово-навчальний літак Як-30. Двоє льотчиків катапультувалися, але обидва загинули.

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