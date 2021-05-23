У Мінську екстрено приземлився літак Ryanair – Лукашенко особисто розпорядився прийняти рейс (фото, відео)

У Білорусі в національному аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс.
Про це повідомляє tut.by.
У прес-службі аеропорту заявили, що пілоти подали повідомлення про мінування. На місце прибули пожежні машини МНС і машини швидкої допомоги. У літаку працюють сапери, вони проводять всі необхідні заходи.
Пізніше виявилося, що інформація про мінування лайнера не підтвердилася, але на місце продовжує з'їжджатися техніка МНС, передає "Наша Ніва".
Відзначимо, що ситуацію з посадкою літака Ryanair прокоментував телеграм-канал "Пул першого", там стверджується, що після надходження інформації про замінування лайнера про ситуацію доповіли Олександру Лукашенко, який "дав беззастережну команду: літак розвертати і приймати".
Пізніше виявилося, що під час перевірки документів затримали головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який летів цим рейсом.
Раніше ми повідомляли, що вдень 19 травня в Барановичах (Білорусь) впав військово-навчальний літак Як-30. Двоє льотчиків катапультувалися, але обидва загинули.