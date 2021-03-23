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У Мінську комсомольці Лукашенка провели антиукраїнський мітинг: фото і відео

23 березня, 18:26

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Посол України Ігор Кизим назвав пікет спланованою акцією

Сьогодні в Мінську пів сотні осіб з червоно-зеленими прапорами і плакатами із закидами на адресу Києва за російськими кліше пікетували посольство України в Білорусі, скандуючи "Фашизм не пройде!".

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Про це Укрінформу розповів посол України в Білорусі Ігор Кизим.

На його думку, антиукраїнський мітинг був спланованою акцією, але Україна, як демократична держава, не проти свободи зібрань, якщо вони не становлять загрози для співробітників дипломатичної установи та їхньої власності.

Дипломат вийшов до пікетувальників, щоб з’ясувати причини мітингу, і близько пів години пояснював позицію Києва, розповідав про ставлення України до подій в Білорусі, дружнє відношення України до білоруського народу, а також про продовження російської агресії проти нашої держави. Однак переконати цих людей було важко.

Відео: телеграм-канал ОНТ
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Кизим розповів, що мітинг знімав один з державних телеканалів. А за інформацію незалежних ЗМІ, учасники мітингу після завершення заходу організованою колоною попрямували до будинку, де розташований міський комітет Білоруської республіканської спілки молоді, яку фінансує влада.

Фото: Белсат

Фото: Белсат

За словами посла, ці факти дають підстави казати, що мітинг був не спонтанною, а спланованою акцією. Він також звернув увагу на те, що за законодавством Білорусі на проведення мітингів потрібно отримувати дозволи місцевої влади.

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"Правоохоронні органи не інформували нас про його проведення, як це робиться зазвичай, і не заважали його проведенню. Якщо мітинг справді відбувся за підтримки місцевої влади, мені не зрозуміло, навіщо це було зроблено. Але очевидно, що такі кроки не сприяють покращенню порозуміння між нашими країнами", – сказав Кизим.

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Схожий пікет пройшов біля консульства України в Бресті.

Пікет у Бресті / belta.by

Окрім посольства України, "комсомольці" нелегітимного президента Олександра Лукашенка пікетували і дипломатичну місію США.

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Нагадаємо, у Білорусі пропаганда проти опонентів на державних каналах з кожним разом все більше пробиває дно. У неділю, 21 березня, провладний канал СТВ пустив відео з опозиціонерами поруч із кадрами зі щурами.

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Також повідомлялося, що днями Лукашенко пообіцяв громадянам країни: після нього будуть і інші президенти, але "треба потерпіти".

Всі подробиці в спецтемі Нова хвиля протестів у Білорусі

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