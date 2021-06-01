У Мінську затримали журналіста за біло-червоний шарф в авто

В Білорусі затримали журналіста спортивного видання Tribuna.com Дмитра Руто за те, що в його авто був біло-червоно-білий футбольний шарф.
Про це повідомляє Tribuna.com.
Відомо, що журналіста звинувачують в незаконному мітингу. Згідно зі статтею про "порушення порядку організації або проведення масових заходів" йому загрожує покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або арешту.
Журналіста доставили в Жовтневий райвідділ в Мінську.
Раніше в Мінську 17-річний фігурант кримінальної справи про участь в "масових заворушеннях" Дмитро Стаховський, який був сиротою і жив у гуртожитку, покінчив життя самогубством.
Як ми писали напередодні, після того як пенсіонерка з Мінська понад півроку тому залишила коментар в соціальних мережах під повідомленням про побиття протестувальників і написала слово "тварь", її прийшли затримувати.