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У Мінську затримали журналіста за біло-червоний шарф в авто

1 червня, 13:05

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або арешту, зараз він в Жовтневому райвідділі

В Білорусі затримали журналіста спортивного видання Tribuna.com Дмитра Руто за те, що в його авто був біло-червоно-білий футбольний шарф.

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Про це повідомляє Tribuna.com.

Відомо, що журналіста звинувачують в незаконному мітингу. Згідно зі статтею про "порушення порядку організації або проведення масових заходів" йому загрожує покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або арешту.

Журналіста доставили в Жовтневий райвідділ в Мінську.

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Раніше в Мінську 17-річний фігурант кримінальної справи про участь в "масових заворушеннях" Дмитро Стаховський, який був сиротою і жив у гуртожитку, покінчив життя самогубством.

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Як ми писали напередодні, після того як пенсіонерка з Мінська понад півроку тому залишила коментар в соціальних мережах під повідомленням про побиття протестувальників і написала слово "тварь", її прийшли затримувати.

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