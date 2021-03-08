Русский
$ 27,76
33,41
  1. Світові новини
  2. Інші країни

У світі ввели вже понад 300 млн доз вакцин від COVID-19

8 березня, 04:59

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

За часткою вакцинованого населення лідирує Ізраїль

Протягом найбільшої кампанія вакцинації в історії в 114 країнах станом на 7 березня введено вже понад 304 мільйони доз вакцин від COVID-19.

Реклама

Про це свідчать підрахунки Bloomberg.

Останній зафіксований показник зі введення вакцин станови близько 7,93 мільйона доз на день.

При цьому, у США принаймні одну дозу вакцини отримали вже більше американців, ніж заразилися з початку пандемії. Загалом у Америці введено вже 90,4 мільйона доз.

Водночас за часткою щепленого населення перше місце посідає Ізраїль (вакциновані понад 96% громадян), на другому місці Сейшельські острови (85,12%), на третьому – ОАЕ (58,3%).

Реклама

У країнах Європейського Союзу ввели вже більш як 40 млн вакцин, у Китаї – 52,5 млн доз, Великій Британії – понад 23 млн.

В тренді
Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиці

Зазначимо, виходячи з наведених даних, зараз у світі вакциновано від COVID-19 менше 4% людей, а для досягнення колективного імунітету необхідно вакцинувати близько 70% жителів Землі.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, антитіла до коронавірусу COVID-19 є у менш як 10% населення Землі, а значно збільшити цей відсоток можна тільки за допомогою вакцинації.

Ми також повідомляли, що в Україні станом на 7 березня з початку кампанії вакцинації від коронавірусу вакцинували 17 037 людей.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

статистика вакцинація вакцина коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вакцинацію від коронавірусу доведеться робити регулярно – BioNTech
Вакцинацію від коронавірусу доведеться робити регулярно – BioNTechІнші країни
Гнів Божий: Папа Римський передбачив новий всесвітній потоп
Гнів Божий: Папа Римський передбачив новий всесвітній потопІнші країни
ЄС підтримав вимогу Санду розпустити проросійський парламент Молдови
ЄС підтримав вимогу Санду розпустити проросійський парламент МолдовиІнші країни
Випадкова знахідка на пляжі забезпечила жінку до кінця життя (фото)
Випадкова знахідка на пляжі забезпечила жінку до кінця життя (фото)Фаново
Падали один за одним у прірву: відео моторошної загибелі студентів у Болівії
Падали один за одним у прірву: відео моторошної загибелі студентів у БолівіїІнші країни
Звідки чекати нової катастрофи. Сім головних уроків ковідного року від Ювала Ноя Харарі
Звідки чекати нової катастрофи. Сім головних уроків ковідного року від Ювала Ноя ХараріІнші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти