У світі ввели вже понад 300 млн доз вакцин від COVID-19

Протягом найбільшої кампанія вакцинації в історії в 114 країнах станом на 7 березня введено вже понад 304 мільйони доз вакцин від COVID-19.

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Про це свідчать підрахунки Bloomberg.

Останній зафіксований показник зі введення вакцин станови близько 7,93 мільйона доз на день.

При цьому, у США принаймні одну дозу вакцини отримали вже більше американців, ніж заразилися з початку пандемії. Загалом у Америці введено вже 90,4 мільйона доз.

Водночас за часткою щепленого населення перше місце посідає Ізраїль (вакциновані понад 96% громадян), на другому місці Сейшельські острови (85,12%), на третьому – ОАЕ (58,3%).

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У країнах Європейського Союзу ввели вже більш як 40 млн вакцин, у Китаї – 52,5 млн доз, Великій Британії – понад 23 млн.

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Зазначимо, виходячи з наведених даних, зараз у світі вакциновано від COVID-19 менше 4% людей, а для досягнення колективного імунітету необхідно вакцинувати близько 70% жителів Землі.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, антитіла до коронавірусу COVID-19 є у менш як 10% населення Землі, а значно збільшити цей відсоток можна тільки за допомогою вакцинації.

Ми також повідомляли, що в Україні станом на 7 березня з початку кампанії вакцинації від коронавірусу вакцинували 17 037 людей.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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