У світі зафіксували мінімальну за 10 років кількість страт

У 2020 році, щонайменше, стратили 483 особи, а в 2015 – 1 634, показник на 70% вище нинішнього

За останнє десятиліття істотно знизилося число страт у світі і стало найнижчим щонайменше за останні 10 років.

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Про це йдеться в доповіді організації Amnesty International.

Так, в 2020 році стратили як мінімум 483 людини. Рекордний показник був у 2015 році, коли було страчено 1 634 особи – на 70% вище нинішнього.

Експерти пов'язують це з тим, що в Саудівській Аравії на 85% знизилося приведення у виконання смертних вироків. Також кількість страт знизилася і в Іраку. А в Японії, Білорусі, Пакистані, Сінгапурі, Судані та королівстві Бахрейн і зовсім не було жодної кари. Можливо, однією з причин стала пандемія коронавірусу.

У 2020 році більше смертних вироків, ніж роком раніше, винесли в Індонезії (117 + 37), і в Замбії – (119 + 18).

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Як заявили в організації, найчастіше страчують в Китаї, Ірані, Єгипті, Іраку і Саудівської Аравії – 88% світових страт у 2020 році.

Наразі смертна кара повністю скасована в 108 країнах, а в 55 державах смертна кара є одним із заходів покарання.

У вересні минулого року Казахстан приєднався до списку країн, які відмовилися від смертної кари як надзвичайно кримінального покарання.

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