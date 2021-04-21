Русский
$ 28,01
33,74
  1. Світові новини
  2. Інші країни

У світі зафіксували мінімальну за 10 років кількість страт

21 квітня, 05:13

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У 2020 році, щонайменше, стратили 483 особи, а в 2015 – 1 634, показник на 70% вище нинішнього

За останнє десятиліття істотно знизилося число страт у світі і стало найнижчим щонайменше за останні 10 років.

Реклама

Про це йдеться в доповіді організації Amnesty International.

Так, в 2020 році стратили як мінімум 483 людини. Рекордний показник був у 2015 році, коли було страчено 1 634 особи – на 70% вище нинішнього.

Експерти пов'язують це з тим, що в Саудівській Аравії на 85% знизилося приведення у виконання смертних вироків. Також кількість страт знизилася і в Іраку. А в Японії, Білорусі, Пакистані, Сінгапурі, Судані та королівстві Бахрейн і зовсім не було жодної кари. Можливо, однією з причин стала пандемія коронавірусу.

У 2020 році більше смертних вироків, ніж роком раніше, винесли в Індонезії (117 + 37), і в Замбії – (119 + 18).

В тренді
Повторно заразитися коронавірусом можна вже через три місяці (відео)
Реклама

Як заявили в організації, найчастіше страчують в Китаї, Ірані, Єгипті, Іраку і Саудівської Аравії – 88% світових страт у 2020 році.

Наразі смертна кара повністю скасована в 108 країнах, а в 55 державах смертна кара є одним із заходів покарання.

У вересні минулого року Казахстан приєднався до списку країн, які відмовилися від смертної кари як надзвичайно кримінального покарання.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

смертна кара Amnesty International пандемія
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Єгипетський суд арештував Ever Given. З власника судна вимагають мільярд доларів
Єгипетський суд арештував Ever Given. З власника судна вимагають мільярд доларівІнші країни
Вакцина CoronaVac малоефективна: в Китаї пояснили скандал
Вакцина CoronaVac малоефективна: в Китаї пояснили скандалІнші країни
В Індії стався спалах COVID-19: медсистемі загрожує крах, а країні – локдаун
В Індії стався спалах COVID-19: медсистемі загрожує крах, а країні – локдаунІнші країни
Ексклюзив!
Ексклюзив! "Гола" українка розкрила справжню мету фотосесії в Дубаї (відео)Фаново
Нардеп Шевченко зустрівся з Лукашенко: як відреагували у
Нардеп Шевченко зустрівся з Лукашенко: як відреагували у "Слузі народу" (відео)Влада
Есмінці США не пливуть у Чорне море? Ми розібралися, що відбувається
Есмінці США не пливуть у Чорне море? Ми розібралися, що відбуваєтьсяСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти