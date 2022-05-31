У світі зафіксували першу смерть від мавпячої віспи

Людей, які відчувають симптоми хвороби, просять звернутися до лікарні

Людина загинула у Нігерії/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

У Нігерії зафіксували смерть від мавпячої віспи. Це перший випадок від початку 2022 року.

Про це повідомляє ABC News.

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Деталі

За інформацією органів охорони здоров'я Нігерії, щонайменше 20 країн продовжують боротися з раптовими спалахами хвороби, яких не спостерігалося роками. Одним з найбільш постраждалих у Західній і Центральній Африці є Конго, де хвороба є ендемічною.

Нині в країні підтверджено 465 випадків захворювання. Від цієї хвороби минулого року у країні померло дев'ять людей. Хвороба зберігається в Конго через споживання мертвих мавп і гризунів. Крім того, людей, які мають симптоми мавпячої віспи, просять відвідати медичний центр, щоб ізолюватися.

Віспа не нова хвороба

Мавпяча віспа не нова хвороба. Перший підтверджений випадок захворювання людини стався у 1970 році, коли вірус був виявлений у дитини в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Мавпяча віспа навряд чи спричинить нову пандемію, але зважаючи на COVID-19, страх перед новим великим спалахом зрозумілий. Хоча віспа мавп трапляється рідко, вона все ж потенційно може спричинити тяжке захворювання. Чиновники охорони здоров'я занепокоєні через те, що зі збільшенням кількості поїздок буде й більше випадків.

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