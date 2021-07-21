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У Молдові колишні чиновники влаштували "махач" у прямому ефірі (відео)

21 липня 2021 12:21

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Колишній радник президента Молдови назвав ексзаступника глави МВС недоноском, після чого в хід пішла склянка з водою, а у відповідь – кулак

Тофілат і Косован влаштували розборки. Колаж "Сьогодні"

Тофілат і Косован влаштували розборки. Колаж "Сьогодні"

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Косован і ексрадник президента (Маї Санду) Сергій Тофілат влаштували бійку в прямому ефірі на молдавському телебаченні. Однак конфліктували вони недовго – після ефіру потиснули один одному руки. Про це повідомляє місцеве видання Newsmaker.

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Почалося все з того, що Тофілат назвав Косована "недоноском", а той у відповідь вилив на нього склянку води. Тоді Тофілат зарядив своєму опоненту кулаком в обличчя, накинувся на нього і звалив на підлогу.

Косован (зліва) і Тофілат. Скріншот

У цей момент прямий ефір був перерваний. За словами одного з гостей програми, члена партії "Альянс за об'єднання румунів" Доріна Кіртоаке, у студію довелося викликати швидку допомогу.

Як виявилося, конфлікт тривав недовго. Ведучий програми Дмитро Мішин повідомив у Facebooк, що Тофілат і Косован залагодили суперечку і навіть, усміхаючись, потиснули один одному руки.

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"Все добре. Чоловіки розібралися. Разом", – йдеться у повідомленні.

Тофілат і Косован помирилися. Фото: facebook.com/misindumitru

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно на парламентських виборах у Молдові перемогу здобула партія Маї Санду "Дія і солідарність". Ця політична сила показала найкращий результат в історії Молдови, отриманий будь-коли однією партією на виборах до парламенту.

Нагадаємо, в Україні у травні теж сталася бійка у прямому ефірі – екснардеп Барна побив "слугу народу" Соломчука.

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