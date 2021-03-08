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Економіці М'янми загрожує зупинка через військовий переворот

8 березня, 12:47

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Бізнес закликає припинити працювати, щоб повалити режим військових

У М'янмі, де тривають протести проти військового перевороту, який скинув цивільний уряд, новому Кабінету міністрів можуть оголосити внутрішній економічний бойкот.

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Про це повідомляє Reuters.

Уже не менш як дев'ять профспілок, які об'єднують працівників будівельного, промислового сектору та сільського господарства, звернулися до "всьому народу М'янми" із закликом припинити роботу, щоб відновити обраний уряд Аун Сан Су Чжі.

/ Фото: REUTERS

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У заяві профспілок йдеться. що продовження ділової та економічної активності грає на руку військовим, що захопили владу, "оскільки вони пригнічують енергію народу М'янми".

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"Прийшов час вжити заходів на захист нашої демократії", – закликають м'янманців.

/ Фото: Reuters

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У зв'язку з цим 8 березня в столиці Янгоні були закриті всі великі торгові центри, а заводи припинили виробництво.

Тим часом в країні продовжує зростати число загиблих протестувальників. За даними ООН, минулого тижня в результаті дій поліції і військових було вбито понад 50 учасників демонстрацій. 8 березня загинуло ще як мінімум двоє чоловіків – вони померли, отримавши вогнепальні поранення в голову після обстрілу акції в місті М'їчина на півночі країни.

/ Фото: REUTERS

А напередодні після затримання поліцією помер Кхін Маунг латте – офіційний представник партії "Національна ліга за демократію" державного секретаря Аун Сан Су Чжі. На тілі і голові чоловіка виявили багато гематом.

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Нагадаємо, Європейський Союз пригрозив вжити заходів через вбивство мирних демонстрантів в М'янмі.

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