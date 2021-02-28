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У М'янмі розстрілюють протестувальників проти державного перевороту: 18 загиблих (фото і відео)

28 лютого, 17:17

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

28 лютого стало найкривавішим днем за весь час протестів проти військового перевороту в М'янмі

У М'янмі тривають протести проти військового перевороту і арешту політичного керівництва країни – в результаті розгону демонстрантів загинули не менш як 10 осіб.

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Про це повідомляє місцевий портал Mizzima.

Фото: REUTERS/Ann Wang

Фото: REUTERS/Ann Wang

28 лютого по всій країні пройшли масові мітинги, учасники яких вимагали звільнити очільницю правлячої партії і лідера країни Аун Сан Су Чжі та її прибічників.

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Військові стверджують, що використовують лише гумові кулі, проте активісти кажуть, що поранення загиблих були завданы бойовими патронами. Повідомляється про жертви в містах Янгон, Тавой, Пегу, Мандалай, Пакхоуку, Мьей і Моламьяйн. Крім того, в Тавої близько 20 осіб були госпіталізовані з травмами різної тяжкості.

/ Фото: Reuters

Водночас в управлінні Ради ООН з прав людини в Азії стверджують, що через дії силовиків загинули 18 м'янманців і ще 30 були поранені. Раніше повідомлялося про трьох загиблих.

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/ Фото: Reuters

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Крім гумових куль, військові і поліція використовують для розгону натовпу сльозогінний газ, водомети і кийки. Протестувальників при цьому обороняються саморобними щитами, зокрема вирізаними з бочок.

/ Фото: Reuters

З моменту військового перевороту в країні було затримано 854 особи, менше дев'яти з них були представниками ЗМІ. Саму Аун Сан Су Чжі не бачили з моменту арешту 1 лютого. 1 березня вона має постати перед призначеним хунтою судом.

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Варто зазначити, що США, Євросоюз та інші великі країни вже засудили переворот і насильство щодо протестувальників, пригрозивши ввести санкції.

Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Також повідомляється, що військове керівництво звільнило посла країни М'янми в ООН Чжо Мо Туна, який виступив проти перевороту і закликав міжнародне співтовариство рішуче діяти.

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М'янма розстріл протестуючі держпереворот військовий переворот Аун Сан Су Чжи
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