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У М'янмі розстрілюють протестувальників, закриті аеропорти і відключено інтернет

14 лютого, 22:48

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На вулиці головних міст ввели бронетехніку

У М'янмі, де тривають багатотисячні протести після державного перевороту, сили безпеки в неділю відкрили вогонь для розгону демонстрантів у кількох містах, у населені пункти вводять військову техніку.

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Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, сили безпеки розстріляли мітинг біля одного із заводів в столиці штату Качин М’їчині.

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"З настанням вечора на вулицях міст М'янми почала з'являтися бронетехніка, це перше таке масштабне розгортання військової техніки в країні після перевороту" , – пише агентство.

Крім того, згідно з повідомленнями у соцмережах, а також місцевими ЗМІ, військові майже повністю відключили інтернет у країні і закрили аеропорти – дозвіл на посадку нібито дають тільки літакам із Китаю.

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Нагадаємо, після того як у М'янмі військові повернули собі владу в результаті державного перевороту, там не вщухають акції протесту.

Ми також повідомляли, що Сполучені Штати запроваджують санкції проти військового керівництва М'янми, яке вчинило державний переворот у країні.

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інтернет М'янма протести переворот стрільба аеропорти
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