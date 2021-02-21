У М'янмі зростає кількість жертв серед протестувальників

У М'янмі, де в п'ятницю від вогнепального поранення померла протестувальниця, чергові зіткнення демонстрантів з силовиками призвели до нових жертв – 20 лютого від куль загинули двоє людей у місті Мандалай.

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Про це повідомляє Reuters.

Крім того, у суботу ще щонайменше шість учасників протесту отримали поранення, коли поліція і солдати відкрили вогонь по людях. У результаті сутички в Мандалаї 20 лютого стали найбільш кровопролитними за понад два тижні протестів по всій М'янмі.

Силовики також застосовували проти учасників протесту в другому за величиною місті країни сльозогінний газ і водомети.

Нагадаємо, 19 лютого в М'янмі померла 20-річна дівчина, яка отримала поранення в голову під час розгону демонстрантів – вона стала першою жертвою серед протестувальників.

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1 лютого в М'янмі стався військовий переворот, під час якого державну владу передали в руки головнокомандувача Збройних сил М'янми генерала Мін Аунг Хлайна. Після цього в країні почалися протести, які тривають досі.

Минулого тижня з'явилися повідомлення, що сили безпеки відкрили вогонь для розгону демонстрантів у кількох містах, а в населені пункти ввели військову техніку, також повідомлялося про відключення інтернету.

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